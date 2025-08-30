Punjabराज्य

पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत कार्यों में सबसे आगे

Anup Tiwari30 August 2025 - 7:47 PM
Punjab Floods
आपदा के बीच सेवा की मिसाल

Punjab Floods : पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को नई गति देने के लिए आम आदमी पार्टी की यूथ विंग और महिला विंग लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं. नाभा से लेकर पठानकोट और गुरदासपुर तक, राहत सामग्री से भरे वाहन लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं. यह सिर्फ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि पंजाबियत की असली ताकत है, एक-दूसरे के दुख में साथ खड़े होना.

कंधों पर बोरे उठाकर पहुंचा रहे राहत, जरूरतों का रखा जा रहा ध्यान

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में AAP यूथ क्लब के नौजवान सदस्य कंधों पर बोरे उठाकर राहत सामग्री गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, वहीं महिला विंग की कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच जाकर महिलाओं और बच्चों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रख रही हैं. यह दृश्य न सिर्फ़ मानवीय सेवा का प्रतीक है बल्कि यह दिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम भी हो सकती है.

आपदा शुरू होने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. मान सरकार ने प्रशासन से लेकर पूरी कैबिनेट को फील्ड पर उतारकर यह संदेश दिया है कि पंजाब अकेला नहीं है, सरकार और समाज मिलकर हर संकट का सामना करेंगे.

बन रहे सामाजिक बदलाव के वाहक

राहत कार्यों में यूथ और महिला विंग की यह भागीदारी इस बात की गवाही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के युवाओं और महिलाओं को सिर्फ़ मंच नहीं देती, बल्कि उन्हें सामाजिक बदलाव का वाहक भी बनाती है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी मौजूदगी ने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया है कि पंजाब की जनता अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी.

यह आपदा पंजाब की सामूहिक चेतना को और मजबूत करने का एक अवसर भी बन गई है. मान सरकार और आम आदमी पार्टी की टीमों ने यह साबित किया है कि जब भी पंजाब पर संकट आता है, तो राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा पहले होती है.

