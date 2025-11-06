Punjabराज्य

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Amzad Khan6 November 2025
पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के तहत 381 स्थानों पर छापेमारी, 97 तस्कर गिरफ्तार और बड़ी मात्रा में नशा बरामद

Punjab Drug Free Campaign : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए चल रही “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम लगातार जारी है. इस मुहिम के 249वें दिन, पंजाब पुलिस ने बुधवार को पूरे राज्य में 381 स्थानों पर छापेमारी की.

97 नशा तस्कर गिरफ्तार, 74 एफआईआर दर्ज

इस व्यापक कार्रवाई के दौरान 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 74 एफआईआर दर्ज की गईं. अब तक 249 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 35,377 हो गई है.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में नशा और ड्रग मनी बरामद की –

  • 1.3 किलो हेरोइन
  • 900 ग्राम अफीम
  • 28 किलो भुक्की
  • 14,959 नशीली गोलियां
  • 3.50 लाख रुपये नकद

उच्च स्तर पर निगरानी और समन्वय

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य को पूरी तरह नशामुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति गठित की है, जो इस अभियान की निरंतर निगरानी कर रही है.

1000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने संभाली मोर्चाबंदी

इस ऑपरेशन में 69 राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में 120 से अधिक पुलिस टीमें शामिल रहीं. इन टीमों में 1000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात थे, जिन्होंने राज्यभर में 381 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.
कार्रवाई के दौरान 371 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की गई.

तीन-स्तरीय रणनीति पर काम

राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू की है –

  1. प्रवर्तन (Enforcement) – नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई.
  2. नशा मुक्ति (De-addiction) – प्रभावित लोगों के पुनर्वास और इलाज की सुविधा.
  3. रोकथाम (Prevention) – समाज में जागरूकता फैलाकर नई पीढ़ी को नशे से दूर रखना.

इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 27 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में उपचार के लिए राजी किया है.

नशामुक्त पंजाब की ओर बढ़ते कदम

“युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम अब राज्यव्यापी जनआंदोलन का रूप ले चुकी है. हर जिले में लगातार हो रही छापेमारियों से यह साफ है कि सरकार नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर पंजाबी की जिम्मेदारी है – “हम सब मिलकर नशामुक्त पंजाब बनाएंगे.”

