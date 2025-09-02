Punjab

CM भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा

Avinay Mishra2 September 2025 - 7:03 PM
4 minutes read

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज होशियारपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मियाणी के राहत शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी दुख-तकलीफों को सुना. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब अब तक की सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है. साथ ही, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और इस संकट से उबारने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण समय में राहत कार्यों के लिए पहले ही व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. निचले इलाकों से लोगों को निकालने और उन्हें तत्काल राहत देने के लिए प्रशासन को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं. सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ एकजुट होकर बचाव और राहत कार्य करने को कहा गया है ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके. राज्य सरकार लोगों को हुए नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई करेगी. प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर वह लगातार नजर रखे हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने रड़ा पुल और अन्य स्थानों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया. सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार से राज्य के रुके हुए 60,000 करोड़ रुपए के फंड को तत्काल जारी करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हाल में आई बाढ़ से 1000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और लाखों लोगों का जन-जीवन पटरी से उतर गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 10 से अधिक जिलों में बाढ़ आई है. स्थिति गंभीर हो रही है और यह और भी चिंताजनक है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्य रूप से धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण फसल कटाई से कुछ हफ्ते पहले ही फसलों का भारी नुकसान हुआ है. पशुओं का भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे अपनी आजीविका के लिए डेयरी फार्मिंग और पशुपालन पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी दिन-रात लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं. भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के किनारे टूटे हुए तटबंधों को भरने के साथ-साथ मेडिकल टीमों को बीमारियों से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. राहत कार्यों के साथ-साथ मेडिकल टीमों को पानी के नमूने लेने, घरों और गांवों के अंदर और बाहर कीटाणुनाशक छिड़काव, पानी की क्लोरीनेशन, बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया और डेंगू का समय पर पता लगाने के लिए कार्ड टेस्ट, सैनिटरी नैपकिन और मच्छरदानी वितरण जैसे कार्यों के लिए भी आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग को गांवों में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के टैंकरों को तब तक सेवा में लगाया जाए, जब तक जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती. इसी तरह वाटर टेस्टिंग टीमें सभी गांवों में पानी की गुणवत्ता की जांच करें ताकि किसी भी महामारी के फैलाव से बचा जा सके.

पंपिंग कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को पानी के साथ-साथ सूखे राशन की किट, चीनी, चावल, आटा, घी, दूध पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित निचले गांवों से पानी निकालने के लिए पंपिंग कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत शिविरों और मेडिकल शिविरों के माध्यम से और यहां तक कि उनके घरों पर जाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जा रही हैं ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें. बाढ़ प्रभावित गांवों में डेंगू के लार्वा का पता लगाने के लिए समर्पित एंटी-लार्वा टीमें भी तैनात की जा रही हैं. विशेष टीमें गांवों का दौरा कर लोगों को मलेरिया, डेंगू, दस्त, टाइफाइड और त्वचा संबंधी समस्याओं जैसी बीमारियों को रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं.

गांवों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान

सीएम भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि प्रभावित पशुओं के इलाज और टीकाकरण, पशुओं के कीटाणुनाशन और चारे की व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पशु चिकित्सा टीमें तैनात की जाएंगी. गांवों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ-साथ पानी से होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए फॉगिंग टीमें तैनात की जा रही हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सैनिटरी और मनरेगा कर्मियों को गांवों की सफाई का काम सौंपा जाएगा.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नालों, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा ताकि दुर्गंध को रोकने के साथ-साथ इससे होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. पंजाब सरकार ऐसी स्थिति से पूरी क्षमता के साथ निपटेगी.इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में 7 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 138 नए मेडिकल अधिकारियों की तैनाती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra2 September 2025 - 7:03 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of तस्वीरें देखकर कांप जाएगी रूह: पंजाब बाढ़ में CM भगवंत मान का जमीनी दौरा और मदद का बड़ा ऐलान

तस्वीरें देखकर कांप जाएगी रूह: पंजाब बाढ़ में CM भगवंत मान का जमीनी दौरा और मदद का बड़ा ऐलान

2 September 2025 - 7:37 PM
Photo of पंजाब बाढ़: कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दान किए पूरे 12 लाख, जानिए क्यों कहा इसे ‘इंसानियत की असली मिसाल’

पंजाब बाढ़: कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दान किए पूरे 12 लाख, जानिए क्यों कहा इसे ‘इंसानियत की असली मिसाल’

2 September 2025 - 5:54 PM
Photo of AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे : अरविंद केजरीवाल

AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे : अरविंद केजरीवाल

2 September 2025 - 5:25 PM
Photo of पंजाब बाढ़: AAP नेताओं ने कर दिखाया ऐसा काम, जिसे पढ़कर आप भी कहेंगे – इंसानियत जिंदाबाद

पंजाब बाढ़: AAP नेताओं ने कर दिखाया ऐसा काम, जिसे पढ़कर आप भी कहेंगे – इंसानियत जिंदाबाद

2 September 2025 - 4:38 PM
Photo of पंजाब में 7 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 138 नए मेडिकल अधिकारियों की तैनाती

पंजाब में 7 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 138 नए मेडिकल अधिकारियों की तैनाती

2 September 2025 - 3:46 PM
Photo of पंजाब बाढ़ संकट : मंत्रियों ने संभाली कमान, राहत कार्यों में तेजी, सरकार ने दिए मदद के भरोसे

पंजाब बाढ़ संकट : मंत्रियों ने संभाली कमान, राहत कार्यों में तेजी, सरकार ने दिए मदद के भरोसे

2 September 2025 - 3:31 PM
Photo of नदियां उफान पर…शहर से गांव तक हुए जलमग्न, पंजाब में इस बार बाढ़ से तबाही

नदियां उफान पर…शहर से गांव तक हुए जलमग्न, पंजाब में इस बार बाढ़ से तबाही

2 September 2025 - 12:30 PM
Photo of मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

मीत हेयर का पीएम को पत्र: पंजाब के लिए तुरंत राहत और रुकी फंडिंग जारी करने की अपील

1 September 2025 - 9:33 PM
Photo of उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

उच्च शिक्षा मंत्री का आदेश, पंजाब में भारी बारिश के चलते 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान

1 September 2025 - 9:13 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 183वां दिन: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

1 September 2025 - 8:43 PM
Back to top button