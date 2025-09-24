Punjab Anti-Drug Campaign : पंजाब में नशों के खिलाफ जारी जंग ने आज एक और बड़ा मोड़ लिया. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 206वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 343 स्थानों पर छापेमारी कर 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हेरोइन, गांजा, भूक्की और नशीली गोलियाँ बरामद की गईं. यह अभियान न सिर्फ नशे के व्यापार पर चोट कर रहा है, बल्कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की सरकार की दृढ़ संकल्पना को भी दर्शाता है.

343 स्थानों पर छापेमारी

पुलिस ने आज पूरे राज्य में 343 स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के तहत 54 नई एफआईआर दर्ज की गईं और 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब तक 206 दिनों में कुल 30,677 नशा तस्कर गिरफ्त में आ चुके हैं.

बरामद नशे की सामग्री

इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 3.6 किलोग्राम हेरोइन, 1.25 किलोग्राम गांजा, 20 किलोग्राम भूक्की और 624 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल बरामद किए.

कैबिनेट सब कमेटी की निगरानी

पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई है. इस ऑपरेशन के दौरान 64 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में कार्रवाई की.

संदिग्ध व्यक्तियों की जांच

दिनभर चले ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 367 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की, ताकि नशा तस्करी के जाल को पूरी तरह तोड़ा जा सके. पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति लागू की है – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम. इसी रणनीति के तहत आज 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया गया.

