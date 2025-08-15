राष्ट्रीय

लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

Ajay Yadav15 August 2025 - 10:21 AM
PM Modi :
लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने कहा खून और पानी साथ नहीं बहेंगे
  • ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को फटकार
  • सेना ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए
  • आतंकवादी और संरक्षक दोनों एक जैसे हैं
  • सिंधु जल समझौता किसान और देश के खिलाफ

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. अब देश की जनता यह भली-भांति समझ चुकी है कि सिंधु जल संधि देश के साथ कितना एकतरफा और अन्यायपूर्ण रहा है.”

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते वक्त ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे वीर सैनिकों दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने वह कर दिखाया, जो कई दशकों तक कभी हुआ ही नहीं था. सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया. आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया. पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है.”

सिंधु जल समझौता देश के लिए अन्यायपूर्ण

हमारा देश वर्षों से आतंकवाद की मार झेलता आया है. जिससे देश को गहरे घाव लगे है. लेकिन अब हमने एक नया रास्ता अपनाया है. अब हम आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों में कोई अंतर नहीं करते. ये दोनों मानवता के दुश्मन हैं. और हमारे लिए एक समान है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहे. अब देशवासियों को भली-भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एकतरफा है.

पानी सिर्फ भारत और किसानों का

भारत से बहने वाली नदियों का पानी आज हमारे दुश्मनों की जमीन को उपजाऊ बना रहा है, जबकि हमारे अपने किसान और हमारी धरती प्यासे रह जाते हैं. यह एक ऐसा समझौता था, जो पिछले सात दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान पंहुचाया. अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर सिर्फ हिंदुस्तान और यहां के किसानों का है. किसान और राष्ट्रहित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है.

