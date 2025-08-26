Gujarat

First Electric Vitara :
भारत में बनी पहली मारुति सुजुकी ई-विटारा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, जानें इसकी कीमत और खासियत

  • पीएम मोदी ने ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई
  • भारत में बनी कार 100 देशों में होगी निर्यात
  • दो बैटरी वर्जन में आएगी ई-विटारा ईवी
  • कीमत लगभग 20 लाख रुपये से शुरू होगी
  • जल्द शुरू होगा गुजरात में बैटरी प्लांट

First Electric Vitara : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. इससे न केवल देश में नई तकनीकों का विकास होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान भी मजबूत होगी. इस योजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा.

पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में एक खास कार्यक्रम में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने भारत में बनी पहली मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाकर प्रोडक्शन शुरू किया. यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक कार न केवल अपने देश में बनेगी बल्कि दुनिया के 100 देशों में निर्यात भी होगी. इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जापान के राजदूत केइची ओनो भी मौजूद थे.

टोयोटा के साथ साझेदारी में हुआ निर्माण

मारुति सुजुकी की ई-विटारा की पहली इकाई ब्रिटेन (यूके) भेजी जाएगी. यह कार पिछले साल यूरोप में लॉन्च की गई थी और भारत में इसे भारत मोबिलिटी शो 2025 के दौरान प्रदर्शित किया गया था. यह कार टोयोटा के साथ मिलकर बनाए गए 40PL ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. टोयोटा भी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईवी बनाएगी.

ई-विटारा दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध होगी

ई-विटारा दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिनकी क्षमता 49kWh और 61kWh होगी. बड़ी बैटरी वाले मॉडल में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी मिलेगा, जिसे ऑलग्रिप-ई कहा जाता है. इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की संभावना है. भारत में यह कार महिंद्रा BE6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी ZS EV जैसी कारों से होगा. इसके फीचर्स और लॉन्च की तारीख जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है.

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह हंसलपुर में टीडीएस ली-आयन बैटरी गुजरात (टीडीएसजी) प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे. यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के सहयोग से बनाया गया है. इस प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड बनाए जाएंगे. यह भारत को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में और मजबूत बनाएगा.

