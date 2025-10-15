फटाफट पढ़ें

जैसलमेर बस हादसे में 20 यात्रियों की मौत

बस में 57 यात्री थे, शॉर्ट सर्किट हुआ

पीएम ने मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50 हजार

राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया और संवेदना जताई

मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी

Jaisalmer Bus Fire : राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार 14 अक्टूबर की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चल रही एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की जलकर मौत हो गई. पोकरण विधायक प्रतापपुरी ने हादसे में 20 मौतों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ.

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से पोस्ट करते हुए लिखा कि वे राजस्थान के जैसलमेर में हुए हादसे में जन-हानि से बेहद दुखी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और प्रभावित लोगों के साथ हैं. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. पीएम ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने बस हादसे पर जताया शोक

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.’

डीएनए से होगी मृतकों की पहचान

हादसे में 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 9 अन्य यात्री गंभीर रूप से झुलस गए. झुलसे यात्रियों को पहले जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से सभी को जोधपुर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि अधिकांश यात्री 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं. बस में कुल 57 लोग सवार थे. मृतकों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी.

मिली जानकारी अनुसार, पुलिस ने बताया कि बस दोपहर करीब 3 बजे 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से रवाना हुई थी. जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर चलते समय बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा. चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई.

