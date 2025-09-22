फटाफट पढ़ें

पाक सेना ने तिराह घाटी में हमला किया

इस हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए

गांव का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया

स्थानीय लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं

सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया

Pakistani Army : पाकिस्तानी सेना ने अपने ही पश्तून नागरिकों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया, जिसमें बच्चे-महिला समेत 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान चली गई. जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी में मत्रे दारा गांव पर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 LS-6 बम गिराए, इस हमले में भारी जनहानि हुई है. हालांकि, इस घटना पर पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिकारीक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. बमबारी के कारण गांव का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और जगह-जगह लाशें बिछी पड़ी हैं.

बमबारी में बड़ा हिस्सा तबाह

स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि हमले के समय गांव के लोग सो रहे थे, तभी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी. बमबारी इतनी तीव्र थी कि गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है. कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और चारों ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. गांव की गलियां और सड़कें टूटे हुए घरों के मलबे से भरी पड़ी हैं, जिससे बचाव और राहत कार्य में भारी मुश्किलें आ रही हैं.

स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे

बमबारी के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है. स्थानीय लोग अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं. हालांकि, बड़े पैमाने पर हुई तबाही के कारण खोज और बचाव कार्य में काफी चुनौतियां आ रही हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है.

मानवाधिकार संगठनों ने हमले की निंदा की

अपने ही देश में इस एयरस्ट्राइक और क्रूर हमले को लेकर अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई अधिकारी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की कथित ‘आतंकवाद विरोधी’ कार्रवाई के नाम पर हो रही बर्बरता का एक और उदाहरण है. मानवाधिकार संगठन इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह घटना पाकिस्तान की अंदरूनी कलह को भी उजागर करती है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप