Punjab

बाढ़ के बाद भी नहीं रुकी सरकार…2303 गांवों में पहुंची ‘आप’ की हेल्थ आर्मी – लोग बोले, पहली बार सरकार खुद दरवाजे पर आई

Ajay Yadav16 September 2025 - 12:13 PM
2 minutes read
Punjab News :
बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम, हेल्थ कैंप में पहले दिन ही पहुंचे 51 हजार लोग

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत में तेजी से काम किया
  • 2016 गांवों में हेल्थ कैंप लगाकर इलाज दिया
  • आशा वर्कर्स ने लाखों परिवारों की जांच की
  • मच्छर प्रजनन स्थलों पर छिड़काव किया गया
  • मान सरकार का मिशन जनता का भरोसा बना

Punjab News : पंजाब में बाढ़ के बाद हालात मुश्किल थे, लेकिन सरकार ने एक पल की भी देरी नहीं की. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित किया है कि असली नेतृत्व वही होता है, जो चुनौती को जिम्मेदारी समझकर मैदान में उतरता है और पंजाब की मिट्टी के साथ, हर गांव, हर गली और हर घर के साथ खड़ा होता है. 15 सितंबर की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि मान सरकार सिर्फ राहत नहीं, भरोसे का उदाहरण पेश कर रही है. 2303 गांवों में शुरू किए गए विशेष स्वास्थ्य अभियान ने पूरे राज्य में एक नई उम्मीद जगा दी है.

जरूरतमंदों को मेडिकल किट वितरित

अब तक 2016 गांवों में हेल्थ कैंप लग चुके हैं, जहां 51,612 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मौके पर ही इलाज और दवाईयां दी गई. ये वो लोग हैं जो बाढ़ के बाद असहाय थे, लेकिन आज राहत के साथ यह भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए है, और उनके पास है. इस पूरे अभियान में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुद चलकर लोगों तक पहुंच रही है. 1,929 गांवों में घर-घर जाकर आशा वर्कर्स ने अब तक 1,32,322 परिवारों की सेहत की जांच की है और जरूरतमंदों को दवाइयां व मेडिकल किट दी गई हैं. इनमें ORS, पैरासिटामोल, डेटॉल, बैंड-एड, क्रीम और जरूरी दवाइयां शामिल हैं. लोग खुद कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार बिना बुलाए खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही है.

डेंगू-मलेरिया रोकथाम के लिए फॉगिंग और छिड़काव

सेहत के साथ-साथ साफ-सफाई और बीमारी रोकने के लिए जो तेजी से काम हुआ है, वह भी पंजाब की प्रशासनिक कार्यशैली का नया चेहरा बन गया है. अब तक 1,861 गांवों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच हुई है, जिसमें 1,08,770 घरों की स्क्रीनिंग की गई, और 2,163 घरों में लार्वा मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 23,630 घरों में लार्वीसाइड का छिड़काव किया गया. इसके अलावा 878 गांवों में फॉगिंग की गई, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसे खतरों को जड़ से खत्म किया जा सके. फॉगिंग की रफ्तार ऐसी है कि एक ही दिन में कई गांव कवर हो रहे हैं. कोई कोना, कोई गली, कोई घर सरकार की नजर से छूटा नहीं है. यह सब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह उस सोच का परिणाम है, जो जनता को अपने परिवार की तरह देखती है. जब सरकार का हर मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी मैदान में हो, जब टीमों के पास आधुनिक संसाधन, मेडिकल उपकरण और तकनीकी ताकत हो, और जब काम करने की मंशा साफ हो, तब बदलाव सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बन जाता है.

पंजाब के गांवों में सरकार का भरोसेमंद हेल्थ मिशन

आज पंजाब के गांवों में सिर्फ दवाइयां नहीं पहुंच रहीं, वहां एक संदेश पहुंच रहा है, कि सरकार जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, वह आगे बढ़कर अपना फर्ज निभाती है. मान सरकार का ये हेल्थ मिशन अब सिर्फ सरकारी पहल नहीं, जनता के भरोसे का प्रतीक बन गया है. और यही वजह है कि आज पंजाब की आवाज साफ सुनाई दे रही है, ए सरकार नहीं, साडी सेवा है… ते आम आदमी पार्टी दी सरकार तां सच्चे अर्थां विच साडी सरकार है!

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 September 2025 - 12:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Punjab flood Update: प्रभावित गांवों की संख्या स्थिर, राहत कैंप घटे और हालात हो रहे सामान्य

Punjab flood Update: प्रभावित गांवों की संख्या स्थिर, राहत कैंप घटे और हालात हो रहे सामान्य

16 September 2025 - 12:16 PM
Photo of लुधियाना के शिक्षकों ने बाढ़ राहत कोष में 31.53 लाख का योगदान देकर दिखाई सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सराहा

लुधियाना के शिक्षकों ने बाढ़ राहत कोष में 31.53 लाख का योगदान देकर दिखाई सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सराहा

16 September 2025 - 9:45 AM
Photo of बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

15 September 2025 - 10:25 PM
Photo of PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

15 September 2025 - 9:27 PM
Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

15 September 2025 - 3:35 PM
Back to top button