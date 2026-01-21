Other Statesराजनीति

मुंबई महापौर महायुति का, लॉटरी से तय होगी आगे की रणनीति : संजय निरुपम

Shanti Kumari21 January 2026 - 1:27 PM
Sanjay Nirupam

Sanjay Nirupam : महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के चुनाव खत्म होने के बाद अब मेयर पद की तैयारियां शुरू हो गई हैं. बीएमसी मेयर को लेकर चल रही अटकलों के बीच शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने साफ शब्दो में कहा है कि मुंबई का मेयर महायुति का होगा और इसमें तिल मात्र संकोच नहीं है. उन्होंने कहा कि लॉटरी के जरिए जो भी फैसला होगा, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. संजय निरूपम ने यह भी कहा कि UBT चाहे उल्टा या अनुपस्थित रहे, फिर भी वे महापौर नहीं बन पाएंगे. दोनों के दिल में कुछ भावना हो सकती है, उन्हें किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए.

महापौर पद पर महायुति का अधिकार

उन्होंने कहा कि मुंबई का फैसला है कि बीएमसी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और उद्धव विपक्ष में बैठे. अगर कोई किसी प्रकार की हरकत करता है या टांग अडाने की कोशिश करता है तो मुंबई की जनता उसे माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कल लॉटरी है और लॉटरी में जो निकलेगा उसी के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आगे का निर्णय लेंगे.

वही, महापौर पद को लेकर फसे पेंच पर उन्होंने कहा कि अधिकृत तौर पर कहा गया है कि महायुति का होगा. मीडिया में अफवाहों के आधार पर खास डिमांड की बात कही जा रही है. नगरसेवकों को ट्रेनिंग देने उनके व्यवहार और उनके काम का तरीका समझाने के लिए उन्हें फाइव स्टार होटल में रखा गया था और वह होने के बाद उन्हें घर जाने दिया गया.

29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी का दबदबा

संजय निरुपम ने कहा कि 29 महानगर पालिकाओं में नगर परिषद और नगर पालिका जैसा ही परिणाम देखने को मिला, उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में लगभग समाप्त हो गई है. मुंबई, नासिक, चंद्रपुर और परभणी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में UBT का असर अब नहीं रहा.

महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बीजेपी

संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी बीजेपी है और नगरसेवकों की संख्या भी सबसे अधिक बीजेपी की है. दूसरे नंबर पर शिवसेना (शिंदे गुट) है, जिसके पास 399 नगरसेवक हैं, और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्ष बनता है. UBT के पास कुल 155 नगरसेवक हैं, जिनमें से 65 केवल मुंबई में हैं, और वह राज्य में पांचवे नंबर की पार्टी है. पूरे राज्य में उनका कोई भी मेयर नहीं बनेगा, जबकि शिवसेना को तीन स्थानों पर मेयर पद मिलेगा.

उन्होंने कहा कि असली शिवसेना और उसके नेता कौन हैं, यह स्पष्ट है-असली शिवसेना हमारी शिवसेना है और उसके नेता एकनाथ शिंदे हैं.

ये भी पढ़ें – सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

