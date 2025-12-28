Other Statesराज्य

मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

BMC Election 2025 :
मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

BMC Election 2025 : मुंबई के प्रसिद्ध डब्बावाला संगठन ने महायुति को समर्थन देने की घोषणा की है. संगठन के अध्यक्ष सुभाष तेलकर ने कहा कि साल 2017 में उद्धव ठाकरे ने डब्बावालों को कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डब्बावालों की कई मांगें पूरी की हैं.

डब्बावाला संगठन ने कहा कि मुख्यंमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान किया है. इसलिए बीएमसी चुनाव में संगठन के सभी सदस्य महायुति का साथ देंगे. मुंबई बीजेपी अधक्ष अमित साटम ने डब्बावाला संगठन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर से मिलकर आभार व्यक्त किया.

रोजाना 2 लाख टिफिन

बता दें कि मुंबई का डब्बावाला संगठन, जिसे आधिकारिक तौर पर नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन कहा जाता है. लगभग 130 साल पुरानी परंपरा पर चलता है, इसमें करीब 5,000 डब्बावाले रोजाना 2 लाख से अधिक घर के बने गर्म टिफिन ऑफिस कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं और खाली डब्बे वापस लौटाते हैं.

