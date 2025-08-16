Madhya Pradeshराज्य

MP यूथ कांग्रेस के फेसबुक पोस्ट पर बवाल, हैशटैग में लिखा पाकिस्तान, BJP बोली- कांग्रेस के DNA में पाक परस्ती

Anup Tiwari16 August 2025 - 4:41 PM
1 minute read
Congress I-Day Post : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. दरअसल, यूथ कांग्रेस की आधिकारिक फेसबुक आईडी से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें #IndependenceDayPakistan हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था. इस पर जनता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन विवाद थमने की बजाय और बढ़ गया. बीजेपी ने इस घटना को कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए करारा हमला बोला है.

बीजेपी का हमला, कांग्रेस के डीएनए में पाकिस्तान परस्ती

बीजेपी नेताओं ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए हैं. खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से पाकिस्तान परस्ती रही है. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अक्सर चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और सेना के ऑपरेशनों पर सवाल उठाते हैं.

सारंग ने कहा कि “चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस हमेशा सवाल खड़े करती रही है.” बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस की असली मानसिकता को उजागर करती हैं, जो देशहित के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है.

यूथ कांग्रेस का बचाव, फेसबुक पेज हैक होने का दावा

विवाद के बाद मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी आधिकारिक फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी. उन्होंने दावा किया कि इस पोस्ट से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है.

कांग्रेस का कहना है कि यह पूरा मामला एक साजिश है जिसे बीजेपी चुनावी फायदे के लिए उछाल रही है. हालांकि, विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे मामला अब और गंभीर हो गया है.

