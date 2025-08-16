CM Yogi In Mathura : कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मथुरा को 645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. यह दौरा बाकी दौरों से खास था क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने कृष्णनगरी में आकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में 38 बार मथुरा-वृंदावन का दौरा करने वाले वह पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं.
अयोध्या से हटाया गुलामी का प्रतीक
इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कि वर्तनाम सरकार गुलामी के अंश को खत्म कर रही है. बाबरी मस्जिद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में 500 वर्षों का गुलामी के प्रतीक को हटा दिया और अब मथुरा में भी यही काम करेंगे.
अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि, बृज भूमि पांच हजार वर्षों से भी पहले से भगवान श्रीकृष्ण के पूर्ण अवतार के रूप में जानी जाती है. और यह यूपी वासियों का सौभाग्य है कि भगवान ने अपने अवतारों से हमें बार बार कृतार्थ किया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर अयोध्या रामजन्मभूमि के रूप से जानी जाती है तो मथुरा श्रीकृष्ण के अवतरण भूमि के रूप में जानी जाती है. सीएम योगी ने मथुरा और वृंदावन की पौराणिकता को वापस लौटाने के लिए लोगों को आश्वस्त किया और कही कि सरकार इसपर काम कर रही है.
तीर्थ स्थानों के रूप में विकसित होंगे मथुरा और वृंदावन
मंदिर में श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के बाद मथुरा से अपने खास लगाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि, मुझे हर साल जन्माष्टमी और रंगोत्सव के मौके पर यहां आने का अवसर मिलता है. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार अपनी आध्यात्मिक विरासत को बचाने के लिए काम कर रही है. इसी कड़ी में धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधाकुंड को तीर्थ स्थानों के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया.
