Nitish Kumar Announcement : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और उद्यमियों के लिए ऐसे तोहफों के ऐलान किए हैं, जिससे अब बिहार की तस्वीर बदलने वाली है. सरकार का साफ कहना है कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि हमारी सरकार सच में नौकरी और उद्योगों की बौछार करके दिखाएगी. युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और जो लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से़ स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया जाएगा. यानि आने वाले दिनों में बिहार न केवल युवाओं के लिए रोजगार की मंजिल बनाएगा, बल्कि उद्योग और निवेश का हब तैयार करेगा.

युवाओं के लिए नई उम्मीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा किया गया था. अब सरकार ने एक नए लक्ष्य के साथ चलता तय किया है. जो है आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देना. इस पहल से साफ है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है.

सीएम Nitish Kumar ने किया ऐलान

सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य रखा है.

2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने… — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 16, 2025

उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ा तोहफा

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को अब विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा. इस पैकेज के तहत –

पूंजीगत सब्सिडी

ब्याज सब्सिडी

जीएसटी पर प्रोत्साहन राशि

इन सब्सिडी को अब दोगुना किया जाएगा. इतना ही नहीं, अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी.

विवादों का समाधान और तेजी से सुविधा

हालांकि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि उद्योग लगाने के लिए जमीन से जुड़े विवादों का समाधान किया जाएगा और ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीने के अंदर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी.

बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य

सीएम नीतीश ने कहा कि इस पहल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार में उद्योग लगाएं और यहां के युवा राज्य छोड़कर बाहर न जाएं. उन्हें यहीं पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. सरकार चाहती है कि बिहार के युवा कुशल, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ें. बिहार सरकार की यह योजना न सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी. आने वाले समय में यह पैकेज बिहार को रोजगार और निवेश का हब बना सकता है.

