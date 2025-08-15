Biharराज्य

Bihar: सिकंदरपुर में ध्वजारोहण, उपमुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Anup Tiwari15 August 2025 - 5:20 PM
1 minute read
Bihar Independence day Ceremony
सिकंदरपुर में ध्वजारोहण

Bihar Independence day Ceremony : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बिहार के उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ध्वजारोहण कर समारोह की शुरुआत की. कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस महकमे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक चंदन कुमार कुशवाहा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे.

ध्वजारोहण से पहले उपमुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और परेड दलों का उत्साहवर्धन किया. राष्ट्रध्वज फहराने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर शहीद खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी और प्रफुल्ल चाकी को विशेष रूप से याद किया. उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी में इन वीरों का योगदान अमूल्य है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता.

योजनाओं की गिनती और जनहित का दावा

ध्वजारोहण के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आज गरीबों और जरूरतमंदों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, जबकि राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. इसके अलावा, पीएम आवास योजना से हज़ारों लोगों को छत मिली है और वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांग सहायता राशि को बढ़ाया गया है ताकि कोई भी असहाय महसूस न करे.

मेधावी छात्रों को पुरस्कार

कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, साथ ही जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को भी राज्य सरकार की ओर से सम्मान प्रदान किया गया. समारोह के बाद समाहरणालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय और एसएसपी कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ.

