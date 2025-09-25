फटाफट पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में लश्कर का सदस्य गिरफ्तार

यूसुफ पर 26 हत्याओं में सहायता का आरोप

ऑपरेशन में उसकी भूमिका पाई गई

आतंकवादी नेटवर्क खत्म करने की जांच

दो दिन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

Jammu-Kashmir : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (टीआरएफ) के एक सक्रिय सदस्य मोहम्मद यूसुफ कटारिया को गिरफ्तार किया है. उस पर 26 लोगों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को रसद और अन्य सहायता मुहैया कराने का आरोप है. पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन ‘महादेव’ के तहत बरामद हथियारों और अन्य सामग्रियों के गहन विश्लेषण के बाद कटारिया की भूमिका की पुष्टि हुई. जो आतंकियों की आवाजाही और गतिविधियों को आसान बनाने में सहायक रही. अधिकारियों ने इसे दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क पर एक बड़ी चोट बताया है.

कटारिया के साथियों की पहचान करने और लश्कर-ए-तैयबा (टीआरएफ) से जुड़े विस्तृत नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए जाँच जारी है. पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल को कमजोर करने और जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

दो दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

लश्कर-ए-तैयबा (टीआरएफ) के एक प्रमुख सदस्य और कुलगाम जिले के मूल निवासी यूसुफ कटारिया को दो दिन तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उस पर उन आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने का आरोप है, जो इस साल जुलाई में ऑपरेशन महादेव के तहत दाचीगाम के जंगल में मारे गए थे.

