Punjab

Ajay Yadav2 December 2025 - 8:33 AM
1 minute read
Amritsar News :
बस स्टैंड हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात से गिरफ्तार, अमृतसर में होगी पूछताछ

Amritsar News : बस स्टैंड पर पिछले महीने सवारियों को बसों में बिठाने के दौरान हुई फायरिंग में मक्खन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह को गुजरात पुलिस और जामनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे मेघपुर क्षेत्र में दबोचा. लवप्रीत सिंह को इस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी माना जा रहा है.

इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों धर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, बिक्रमजीत सिंह और जॉनी को गिरफ्तार कर चुकी है. इनसे हुई पूछताछ के दौरान लवप्रीत सिंह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया था.

लवप्रीत सिंह की गुजरात से गिरफ्तारी

पुलिस की प्रारम्भिक जांच में यह पता चला था कि आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात भाग गया था, इसके बाद पंजाब पुलिस ने तुरंत गुजरात की पुलिस को उसकी लोकशन की जानकारी साझा की. जानकारी मिलते ही गुजरात एटीएस और जामनगर पुलिस की एसओजी टीम ने मेघपर क्षेत्र के इंड्रस्टिक्रल एरिया में तलाशी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

अमृतसर में होगी आरोपी से पूछताछ

सूत्रों के अनुसार, पुलिस से बचने के लिए आरोपी लवप्रीत सिंह ने हाल ही में गुजरात की एक स्थानीय कंपनी में मजदूरी की नौकरी शुरू कर दी थी. गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद पुलिस के एटीएस सेल ने उससे पूछताछ की, जिसमें लवप्रीत ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की. पंजाब पुलिस ने अब उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है और जल्द ही उसे अमृतसर लाया जाएगा, जहां उससे पूरी घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जाएगी. इससे इस हत्याकांड से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद है.

