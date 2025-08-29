बड़ी ख़बर

‘अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए…’, महुआ मोइत्रा का विवादित बयान

1 minute read

Mahua Moitra Statement : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान आया है. इसी बयान को लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. महुआ मोइत्रा ने कहा कि वे (अमित शाह) सिर्फ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं. भारतीय सीमा की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि घुसपैठ हो रही है.

महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिस वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है. इस समय आगे की लाइन में बैठकर गृह मंत्री ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे. भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है. एक समय में बांग्लादेश हमारा दोस्त देश रहा है, लेकिन आपकी वजह से पिछले कई सालों में ये स्थिति बदल चुकी है.

महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर रोजाना दूसरे देश के लोग लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी मां-बहनों पर नजर डाल रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं तो पहले आपको अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए. अगर पीएम मोदी खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर लोग हमारी मां-बहनों पर नजर डाल रहे हैं और हमारी जमीनें छीन रहे हैं तो फिर ये गलती किसकी है? ये हमारी और आपकी गलती है? यहां तो BSF है. हम भी उनसे डरकर हैं.

उन्होंने कहा कि अगर रोजाना दूसरे देश के लोग लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी मां-बहनों पर नजर डाल रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं तो पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए. अगर पीएम मोदी खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर लोग हमारी मां-बहनों पर नजर डाल रहे हैं और हमारी जमीनें छीन रहे हैं तो फिर ये गलती किसकी है? ये हमारी और आपकी गलती है? यहां तो BSF है. हम भी उनसे डरकर हैं.”

