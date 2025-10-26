Uttar Pradeshराज्य

70 यात्रियों से भरी बस में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

Shanti Kumari26 October 2025 - 6:25 PM
1 minute read
Bus Fire Bus Fire on Agra Expressway
लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस-वे पर 70 यात्रियों वाली बस में आग लगने के बाद दमकल टीम ने राहत और बचाव कार्य किया।

Bus Fire Bus Fire on Agra Expressway : बीते कुछ दिनों से लगातार बसों में आग लगने की ख़बर सामने आ रही है। इसी बीच दिल्ली से गोंडा जा रही 70 यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। हादसा लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि AC बस का टायर अचानक फटने से यह हादसा हुआ।

एक घंटे बाद पहुंची दमकल टीम

घटना के बाद यात्रियों समेत आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की मगर आग बुझी नहीं। जिसके बाद मौजूदा लोगों ने दमकल केंद्र को घटना से अवगत कराया। जिसके बाद करीब एक घंटे बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

बता दें कि हादसा रविवार सुबह करीब साढ़े 4 बजे काकोरी थाना इलाके में एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा के पास का बताया गया है। जहां छठ पूजा के लिए लोग अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान बस में टायर फटने से वाहन में आग गई। हादसे के वक्त बस में 70 यात्री सवार थे, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन कई लोगों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं, घटना के बाद पुलिस ने यात्रियों को गोंडा भेजने के लिए दूसरी गाड़ी का प्रबंध किया।

यात्री बोला- छठी मैया ने बचाई जान

बस में मौजूद यात्री बिहार के थे जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से छठ पर्व मनाने अपने घर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ये हादसा उन्हें को स्तब्ध कर दिया। यात्रियों ने अपनी जान बचने को लेकर मीडिया से बात करते हुए छठी मइया का कृपा बताया। कहा कि छठी मइया की कृपा है कि हमलोग बच गए, नहीं तो जितना खतरनाक हादसा था हमलोगों का बच पाना मुश्किल था।

