Punjabक्राइम

हथियार सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जांच में सामने आई अहम जानकारी

Shanti Kumari13 November 2025 - 4:48 PM
2 minutes read
Lawrence Bishnoi gang

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ) पंजाब ने एस.ए.एस. नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे के घग्गर पुल पर हुई मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेशी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों से जुड़े दो गुर्गों को गिरफ्तार कर बड़ी गैंगस्टर साज़िश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को दी।

गिरफ्तार आरोपियों व जब्त हथियारों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहाली के मोटेमाजरा निवासी शरणजीत सिंह, जो वर्तमान में टंगौरी (मोहाली) में रह रहा था, और अमन कुमार निवासी खिजरगढ़, ज़ीरकपुर (मोहाली) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्तौलें और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा उनका बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी ज़ब्त कर लिया गया है।

राजपुरा गोलीबारी में शामिल थे आरोपी – डीजीपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी पिछले महीने राजपुरा में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल थे। उन्होंने कहा कि गोल्डी ढिल्लों ने उक्त आरोपियों को पंजाब में एक कारोबारी को निशाना बनाने का कार्य सौंपा था।

ब्रिटिश में उद्योगपति की हत्या का मास्टमाइंड था आरोपी

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि विदेशी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों इस वर्ष अक्टूबर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एबॉट्सफ़ोर्ड शहर में एक भारतीय मूल के उद्योगपति की दिनदहाड़े हुई हत्या का भी मास्टरमाइंड था।

दोनों अपराधियों का अपराधिक रिकॉर्ड

डीआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान ने कहा कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, और आरोपी अमन के खिलाफ हथियारों से संबंधित अपराधों में दो एफआईआर दर्ज हैं।

अधिकारियों को मिली थी खुफिया सूचना

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप हंस, जो एसपी (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे, ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सक्रिय गुर्गों की गतिविधियों के बारे में खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी।

गिरफ्तारी से बचाव के लिए आरोपी ने की फायरिंग

एसएसपी ने कहा कि सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए, डीएसपी डेरा बस्सी बिक्रमजीत बराड़ के नेतृत्व में एजीटीएफ और एस.ए.एस. नगर पुलिस की संयुक्त टीमों ने आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और दोनों आरोपियों को गोली लगी।

दर्ज मामले

इस संबंध में बीएनएस की धारा 109, 132, 221 और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 324, दिनांक 12/11/2025, थाना डेरा बस्सी, एस.ए.एस. नगर में केस दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ेें AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari13 November 2025 - 4:48 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

13 November 2025 - 8:20 PM
Photo of अब तक 11 लाख से अधिक किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिला, पटियाला जिला सबसे आगे

अब तक 11 लाख से अधिक किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिला, पटियाला जिला सबसे आगे

13 November 2025 - 7:36 PM
Photo of पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर पंजाब सरकार का जोर, मंत्री मोहिंद्र भगत का अधिकारियों को ये निर्देश

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर पंजाब सरकार का जोर, मंत्री मोहिंद्र भगत का अधिकारियों को ये निर्देश

13 November 2025 - 2:45 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने की एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

13 November 2025 - 2:20 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

13 November 2025 - 1:38 PM
Photo of हथियार सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य, कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

हथियार सहित पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य, कई मामलों में शामिल रहा है आरोपी

13 November 2025 - 12:56 PM
Photo of लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

लिफ्टिंग के मामले में पटियाला तो धान की आमद और खरीद के मामले में संगरूर जिला आगे, जानें पूरा आंकड़ा

13 November 2025 - 12:26 PM
Photo of सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

सुनाम के 11 गांवों में नए स्टेडियम, पंजाब सरकार ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा दिया

13 November 2025 - 10:31 AM
Photo of पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

पंजाब सरकार का राहत मिशन तेज, 1143 गांवों में बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

13 November 2025 - 10:05 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

12 November 2025 - 8:18 PM
Back to top button