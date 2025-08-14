Other Statesबड़ी ख़बर

मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

Kishtwar : जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बड़ी खबर आ रही है. पाडर इलाके के चशोटी गांव में बादल फट गया. इसमें कई लोगों के मौत की खबर आ रही है. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बड़ी खबर आ रही है. पाडर इलाके के चशोटी गांव में बादल फट गया. इसमें कई लोगों के मौत की खबर आ रही है. मचैल माता यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे. यात्रा के पहले पड़ाव की जगह ही बादल फटा है.

मंदिर के बाहर लंगर के लिए टेंट लगाए गए थे. यह टेंट भी तेज बाढ़ के बहाव में बह गए. पूरी सड़क साफ दिखाई दे रही है. स्थानीय विधायक के मुताबिक, जब हादसा हुआ तो हजारों श्रद्धालु मौजूद थे. तेज बारिश हुई जिससे मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है.

प्रशासन अलर्ट पर…

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से बात की और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट पर है. आपको बता दें कि जिस इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी. वहां राहत और बचाव कार्य बेहद चुनौती भरा था.

दरअसल, आपको बता दें कि जिस इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी. वहां राहत और बचाव कार्य बेहद चुनौती भरा था. गांव काफी आबादी है. बादल फटा तो मलबे में समाया हुआ दिखाई दिया, जो रास्ते गांव तक पहुंचते हैं. ये रास्ते भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

