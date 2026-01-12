राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि, भारतीय सेना ने की काउंटर कार्रवाई

Shanti Kumari12 January 2026 - 1:34 PM
Jammu & Kashmir

Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में रविवार शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर कुछ ड्रोन दिखाई दिए. ड्रोन की सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत काउंटर कार्रवाई की, जिससे ड्रोन वापस लौट गए. अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) और एलओसी से सटे कई अग्रिम इलाके में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से उड़ते हुए संदिग्ध ड्रोन देखे, जो कुछ मिनट तक भारतीय क्षेत्र के ऊपर मंडराने के बाद लौट गए.

सेना के अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने जमीन पर खोज अभियान शुरू किया. राजौरी के नौशेरा सेक्टर में तैनात सैनिकों ने शाम लगभग 6:35 बजे गनिया-कलसियां गांव के ऊपर उड़ते ड्रोन को देख मध्यम और हल्की मशीनगनों से जवाबी कार्रवाई की. इसी समय तेरियाथ के खब्बर गांव में भी एक और ड्रोन देखा गया.

ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तुएं एलओसी पर देखी गईं

अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तु कलाकोट के धर्मसाल गांव से उड़ी और भरख की ओर बढ़ गई. इसके बाद शाम लगभग 7:15 बजे सांबा के रामगढ़ सेक्टर के चक बाबराल गांव के ऊपर एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराते देखा गया. वहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया कि शुक्रवार शाम 6:35 बजे पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के तैनसे टोपा इलाके में भी एक ड्रोन जैसी वस्तु देखी गई थी.

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार रात सांबा जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास घगवाल के पलोरा गांव में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप बरामद की गई. इस खेप में दो पिस्तौल, तीन मैगजीन, 16 गोलियां और एक ग्रेनेड शामिल थे.

