Jairam Ramesh on Amit Shah : जयराम रमेश ने एक बार फिर कुछ दिन पहले हुए जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर निशाना साधा है. दरअसल, अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू दिया. इसमें कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था. इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है. उन्होंने सोमवार (25 अगस्त) को कहा कि गृहमंत्री ने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है.

जयराम रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. यह एक अभूतपूर्व घटना थी. एक दिन बाद, प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दीं. आज गृहमंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है.

अमित शाह ने धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए. वे संवैधानिक पद पर बैठे थे. उनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वे अच्छा काम कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही श्री जगदीप धनखड़ एक महीने से भी ज्यादा समय से पूरी तरह से गुमनाम क्यों हैं. इस्तीफे का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है.

