बड़ी ख़बर

‘जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था और…’, एक इंटरव्यू में बोले अमित शाह, जयराम रमेश का हमला

Avinay Mishra25 August 2025 - 3:48 PM
1 minute read

Jairam Ramesh on Amit Shah : जयराम रमेश ने एक बार फिर कुछ दिन पहले हुए जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर निशाना साधा है. दरअसल, अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू दिया. इसमें कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था. इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है. उन्होंने सोमवार (25 अगस्त) को कहा कि गृहमंत्री ने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है.

जयराम रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. यह एक अभूतपूर्व घटना थी. एक दिन बाद, प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दीं. आज गृहमंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है.

अमित शाह ने धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए. वे संवैधानिक पद पर बैठे थे. उनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वे अच्छा काम कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही श्री जगदीप धनखड़ एक महीने से भी ज्यादा समय से पूरी तरह से गुमनाम क्यों हैं. इस्तीफे का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra25 August 2025 - 3:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

25 August 2025 - 2:41 PM
Photo of अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

25 August 2025 - 11:48 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ महंगा, 8 साल बाद DMRC ने बढ़ाया किराया

25 August 2025 - 8:47 AM
Photo of बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

25 August 2025 - 7:58 AM
Photo of PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

PM – CM को हटाने वाले विधेयक पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है’

24 August 2025 - 5:32 PM
Photo of तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, राहुल गांधी बोले – ‘ये बात मुझ पर भी लागू होती है’

24 August 2025 - 4:52 PM
Photo of ‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

24 August 2025 - 4:16 PM
Photo of आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

आरोपी पति कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली

24 August 2025 - 3:22 PM
Photo of चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

24 August 2025 - 2:53 PM
Photo of ‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

‘SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका…’, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला

24 August 2025 - 2:15 PM
Back to top button