LPG Crisis Impact : ईरान से जुड़े हालिया भू-राजनीतिक तनाव के बाद देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी बाजार में घबराहट का माहौल देखने को मिला।

इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप नेचुरल गैस (PNG) और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उनसे अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का अनुरोध किया गया है।

ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की पहल

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि 14 मार्च को केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसके तहत उन उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन वापस करने के लिए कहा गया है, जिनके घर में पहले से पाइप गैस की सुविधा उपलब्ध है।

सरकार का कहना है कि इस कदम से ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

भारत पहुंच रहा कच्चे तेल का टैंकर

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि यूएई से 14 मार्च को रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला जहाज Jag Ladaki लगभग 81 हजार टन मुर्बन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके जल्द ही गुजरात के Mundra Port पहुंचने की संभावना है।



इसके अलावा फारस की खाड़ी से एलपीजी लेकर आने वाला कैरियर Shivalik भी हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पार कर भारत की ओर बढ़ चुका है और उसके भी जल्द बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।

खाड़ी देशों से 20 हजार भारतीय लौटे

सरकार के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र से अब तक करीब 20,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। Saudi Arabia और Oman से भारत के लिए उड़ानें नियमित रूप से चल रही हैं। वहीं Qatar का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, जबकि Kuwait का एयरस्पेस फिलहाल बंद है।

सरकार ने यह भी बताया कि Bahrain और Iraq में फंसे भारतीयों को Saudi Arabia के रास्ते ट्रांजिट सुविधा दी जा रही है।

ईंधन आपूर्ति को लेकर सरकार का भरोसा

सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देशभर के पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कहीं से भी ईंधन की कमी या ड्राई-आउट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

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