‘हमारे पास ब्रह्मोस है…’, शहबाज शरीफ के बयान पर ओवैसी की दो टूक

Indus Water Treaty : जब से भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से ही पाकिस्तान लगातार पानी के लिए गिड़गिड़ाता नजर आता है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता. इस पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है. इसी पर ही ओवैसी ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया. भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा. मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूं. मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता. हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें हर दिन धमकी दे रहे हैं? हमारे पास ब्रह्मोस है. उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए. अब बहुत हो गया. भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा.

‘एक रणनीतिक सहयोगी रहा’

उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना होगा कि वे उस देश के साथ व्यापार करेंगे, जहां आतंकवाद एक व्यापार है या भारत के साथ जो एक रणनीतिक सहयोगी रहा है. ट्रंप कौन होते हैं, ये कहने वाले कि हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए. नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक राजनीतिक बयान आना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से केवल एक बयान आया.

पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते.

