Independence Day : 15 अगस्त को पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाएगा. दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक – चौबंद कर दी गई है. लाल किले के आस – पास सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. बताते चलें कि 11,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है. जहां पीएम मोदी का संबोधन होगा.

आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए. इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं. जानकारी के मुताबिक,जो संवेदनशील स्थान हैं. उनकी निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिस डिप्टी कमिश्नर को ड्रोन – रोधी कमान की नगरानी दी गई है.

दरअसल, यमुना नदी के आस पास स्पीड बोट गश्ती दल निगरानी कर रहे हैं और ग्राउंड पर लाइव रखी जा सके. इसके लिए रीयल – टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग वाले दो मोबाइल कमांड और कंट्रोल वाहन तैनात किए गए. ये पुलिस मुख्यालय C4i सिस्टम को लाइव दृश्य भेजने का काम करेंगे. यहीं से निर्देश भी जारी होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, लाल किले के आस – पास आने-जाने वाले ट्रैफिक चेकपॉइंट पर फेस रिकग्निशन मशीन का इस्तेमाल होगा और लाइव सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम इसमें मदद करेंगे.

