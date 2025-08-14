बड़ी ख़बर

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले पर हाई अलर्ट, 11000 जवान तैनात

Avinay Mishra14 August 2025 - 10:41 PM
1 minute read

Independence Day : 15 अगस्त को पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाएगा. दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक – चौबंद कर दी गई है. लाल किले के आस – पास सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. बताते चलें कि 11,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है. जहां पीएम मोदी का संबोधन होगा.

आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए. इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं. जानकारी के मुताबिक,जो संवेदनशील स्थान हैं. उनकी निगरानी बढ़ाई गई है और पुलिस डिप्टी कमिश्नर को ड्रोन – रोधी कमान की नगरानी दी गई है.

दरअसल, यमुना नदी के आस पास स्पीड बोट गश्ती दल निगरानी कर रहे हैं और ग्राउंड पर लाइव रखी जा सके. इसके लिए रीयल – टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग वाले दो मोबाइल कमांड और कंट्रोल वाहन तैनात किए गए. ये पुलिस मुख्यालय C4i सिस्टम को लाइव दृश्य भेजने का काम करेंगे. यहीं से निर्देश भी जारी होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, लाल किले के आस – पास आने-जाने वाले ट्रैफिक चेकपॉइंट पर फेस रिकग्निशन मशीन का इस्तेमाल होगा और लाइव सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम इसमें मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra14 August 2025 - 10:41 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

14 August 2025 - 8:28 PM
Photo of ‘भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं…’, जानें चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

‘भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं…’, जानें चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

14 August 2025 - 7:47 PM
Photo of ‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025 - 6:49 PM
Photo of ‘किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक’, पाकिस्तान के बयान पर भारत की दो टूक

‘किसी भी दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक’, पाकिस्तान के बयान पर भारत की दो टूक

14 August 2025 - 6:00 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR को लेकर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR को लेकर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को दिए निर्देश

14 August 2025 - 5:00 PM
Photo of मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

14 August 2025 - 4:09 PM
Photo of Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

14 August 2025 - 3:01 PM
Photo of चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे भारत का दौरा, सीमा मुद्दे पर होगी वार्ता

चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे भारत का दौरा, सीमा मुद्दे पर होगी वार्ता

13 August 2025 - 9:48 PM
Photo of ‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

13 August 2025 - 9:10 PM
Photo of ‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

13 August 2025 - 8:05 PM
Back to top button