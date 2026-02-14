Punjabमनोरंजन

Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call…

Karan Panchal14 February 2026 - 5:08 PM
1 minute read
Himanshi Khurana
Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call...

Himanshi Khurana : मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने 10 करोड़ की फिरौती मांगते हुए, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो मार देंगे। जिसके बाद हिमांशी खुराना ने फौरन मोहाली में पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई है।

10 करोड़ की मांग

जानकारी के मुताबिक, हिमांशी खुराना को लारैंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। गैंगस्टर हरि बाक्सर के नाम से धमकी विदेशी नंबर से है, जिसमें 10 करोड़ की मांग की गई है। गैंगस्टर लारैंस अभी जेल में है और हरि बाक्सर उसका गैंग चला रहा है। वहीं कई दिनों से बॉलीवुड व पंजाबी गायकों को धमकी भरे Call आ रहे हैं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉल डिटेल्स से संबंधित छानबीन शुरु कर दी है। वहीं कॉल करने वाले तक पहुंचने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिमांशी, कीरतपुर साहिब की रहने वाली हैं। पंजाब के हिमांशी खुराना ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी।

लुधियाना का मिस खिताब जीता

2011 में मिस लुधियाना का खिताब जीतने के बाद उन्होंने मनोरंजन जगत में पहचान बनाई। वे फिल्म साड्डा हक और कई लोकप्रिय गीतों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हुआ।

ये भी पढ़ें- नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal14 February 2026 - 5:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

14 February 2026 - 7:40 PM
Photo of ‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

14 February 2026 - 2:57 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, ETT शिक्षकों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, ETT शिक्षकों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी

14 February 2026 - 12:19 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब पूरी तरह तैयार, होले मुहल्ले पर भक्तों को मिलेगा भव्य और आध्यात्मिक अनुभव

श्री आनंदपुर साहिब पूरी तरह तैयार, होले मुहल्ले पर भक्तों को मिलेगा भव्य और आध्यात्मिक अनुभव

14 February 2026 - 11:50 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 24वां दिन, पंजाब पुलिस ने 888 स्थानों पर छापेमारी की, 256 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 24वां दिन, पंजाब पुलिस ने 888 स्थानों पर छापेमारी की, 256 गिरफ्तार

14 February 2026 - 11:25 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

14 February 2026 - 10:58 AM
Photo of Punjab Education : पंजाब में परीक्षा का गेमचेंजर, बोर्ड मार्किंग अब होगी पूरी तरह डिजिटल

Punjab Education : पंजाब में परीक्षा का गेमचेंजर, बोर्ड मार्किंग अब होगी पूरी तरह डिजिटल

14 February 2026 - 10:55 AM
Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

14 February 2026 - 9:21 AM
Photo of ‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

14 February 2026 - 7:47 AM
Photo of Vigilance की बड़ी कार्रवाई, सीनियर अधिकारी और असिस्टेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

Vigilance की बड़ी कार्रवाई, सीनियर अधिकारी और असिस्टेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

13 February 2026 - 7:05 PM
Back to top button