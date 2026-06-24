Gold-Silver Price Today : सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश की योजना बनाने वाले लोग सर्राफा बाजार के ताजा भाव पर नजर बनाए रखते हैं. बुधवार, 24 जून 2026 को भी कीमती धातुओं के बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल रहा. कई शहरों में सोने के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमतों में भी बदलाव दर्ज किया गया.

ताजा बाजार भाव के अनुसार, 24 कैरेट सोना देश के अलग-अलग शहरों में करीब 1.44 लाख रुपये से 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. स्थानीय टैक्स, ज्वेलर्स के मार्जिन और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

डॉलर और वैश्विक हालात का असर

दूसरी ओर, चांदी के भाव में भी हलचल बनी हुई है. बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2.45 लाख रुपये के आसपास रही. हाल के दिनों में चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और कारोबारियों की नजर इस धातु पर बनी हुई है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, ब्याज दरों से जुड़े संकेत और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. विदेशी बाजारों में होने वाले बदलावों का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई देता है.

सोना खरीदने से पहले हॉलमार्क और शुल्क जांचें

अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल प्रति ग्राम कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. खरीदारी करते समय BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, क्योंकि यह सोने की शुद्धता की पहचान करता है. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्कों की जानकारी भी पहले से ले लें.

निवेश के लिए आमतौर पर 24 कैरेट सोने को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड अधिक लोकप्रिय माना जाता है.

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