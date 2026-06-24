बिज़नेस

सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी, जानें आज के ताजा भाव

Ajay Yadav24 June 2026 - 12:47 PM
1 minute read
Gold-Silver Price Today :
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी, जानें आज के ताजा भाव

Gold-Silver Price Today : सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश की योजना बनाने वाले लोग सर्राफा बाजार के ताजा भाव पर नजर बनाए रखते हैं. बुधवार, 24 जून 2026 को भी कीमती धातुओं के बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल रहा. कई शहरों में सोने के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमतों में भी बदलाव दर्ज किया गया.

ताजा बाजार भाव के अनुसार, 24 कैरेट सोना देश के अलग-अलग शहरों में करीब 1.44 लाख रुपये से 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. स्थानीय टैक्स, ज्वेलर्स के मार्जिन और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

डॉलर और वैश्विक हालात का असर

दूसरी ओर, चांदी के भाव में भी हलचल बनी हुई है. बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2.45 लाख रुपये के आसपास रही. हाल के दिनों में चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और कारोबारियों की नजर इस धातु पर बनी हुई है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, ब्याज दरों से जुड़े संकेत और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. विदेशी बाजारों में होने वाले बदलावों का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई देता है.

सोना खरीदने से पहले हॉलमार्क और शुल्क जांचें

अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल प्रति ग्राम कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. खरीदारी करते समय BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, क्योंकि यह सोने की शुद्धता की पहचान करता है. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्कों की जानकारी भी पहले से ले लें.

निवेश के लिए आमतौर पर 24 कैरेट सोने को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड अधिक लोकप्रिय माना जाता है.

ये भी पढ़ें- WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 June 2026 - 12:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कच्चे तेल में नरमी के बावजूद राहत नहीं, जानें आज पेट्रोल-डीजल का भाव

कच्चे तेल में नरमी के बावजूद राहत नहीं, जानें आज पेट्रोल-डीजल का भाव

24 June 2026 - 8:04 AM
Photo of WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

23 June 2026 - 5:59 PM
Photo of सोने में बड़ी गिरावट, चांदी 6000 रुपये से ज्यादा फिसली, जानें ताजा रेट

सोने में बड़ी गिरावट, चांदी 6000 रुपये से ज्यादा फिसली, जानें ताजा रेट

23 June 2026 - 1:08 PM
Photo of कच्चे तेल में 3% से ज्यादा गिरावट, पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें 23 जून का ताजा भाव

कच्चे तेल में 3% से ज्यादा गिरावट, पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें 23 जून का ताजा भाव

23 June 2026 - 8:27 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत कब? जानें पूरा अपडेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत कब? जानें पूरा अपडेट

22 June 2026 - 7:59 AM
Photo of कब कम होंगे बढ़े हुए LPG सिलेंडर के दाम? जानें आज दिल्ली से मुंबई तक के रेट

कब कम होंगे बढ़े हुए LPG सिलेंडर के दाम? जानें आज दिल्ली से मुंबई तक के रेट

21 June 2026 - 11:58 AM
Photo of कब मिलेगी राहत? कच्चा तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल-डीजल अभी भी महंगा, जानें आने वाले दिनों में कैसी रहेगी स्थिति

कब मिलेगी राहत? कच्चा तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल-डीजल अभी भी महंगा, जानें आने वाले दिनों में कैसी रहेगी स्थिति

21 June 2026 - 9:24 AM
Photo of हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान के नए नियम, तेल-गैस कारोबार की बढ़ी चिंता

हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान के नए नियम, तेल-गैस कारोबार की बढ़ी चिंता

21 June 2026 - 8:35 AM
Photo of सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानें आज के रेट

19 June 2026 - 1:58 PM
Photo of आज के पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आपके शहर में कितनी है कीमत

आज के पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें आपके शहर में कितनी है कीमत

19 June 2026 - 8:05 AM
Back to top button