राष्ट्रीय

गोवा कांड मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, पहली तस्वीर आई सामने, हाथ में बंधी हथकड़ियां

Karan Panchal11 December 2025 - 2:56 PM
1 minute read
Goa Nightclub Case
गोवा कांड मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, पहली तस्वीर आई सामने, हाथ में बंधी हथकड़ियां

Goa Nightclub Case : गोवा कांड मामले में पांचवें दिन क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। थाइलैंड पुलिस ने तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि उनके हाथों में हथकड़ियां लगी है।

बता दें कि सरकार ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। अधिकारी दोनों भाइयों के पासपोर्ट दिखा रहा है। बिर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।

थाईलैंड सरकार ने की कार्रवाई

सरकारी सूत्रों के मुताबिक लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद उनका थाईलैंड में रहना गैर कानूनी हो गया था। इसी कारण से थाईलैंड सरकार ने दोनों को हिरासत में लिया है। अब भारतीय अधिकारी थाईलैंड सरकार से दोनों भाइयों को वापस भेजने की मांग करेंगे। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब मामले में सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की थी।

ये भी पढ़ें- आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 December 2025 - 2:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर बोला तीखा हमला, कहा- जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर बोला तीखा हमला, कहा- जवाब नहीं दिया और घबराहट दिखी

11 December 2025 - 3:08 PM
Photo of इंडिगो की उड़ानें रुकने के बीच पटना हवाईअड्डा हुआ सामान्य, यात्रियों को मिली राहत

इंडिगो की उड़ानें रुकने के बीच पटना हवाईअड्डा हुआ सामान्य, यात्रियों को मिली राहत

11 December 2025 - 12:30 PM
Photo of भगोड़े लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में, गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद फरार थे

भगोड़े लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में, गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद फरार थे

11 December 2025 - 10:33 AM
Photo of गतका खेल को मानकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम, चंडीगढ़ में शुरू हुआ राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स

गतका खेल को मानकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम, चंडीगढ़ में शुरू हुआ राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स

10 December 2025 - 6:10 PM
Photo of इंडिगो संकट जारी : 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों को घर से निकलने से पहले स्टेटस जांचने की सलाह

इंडिगो संकट जारी : 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों को घर से निकलने से पहले स्टेटस जांचने की सलाह

10 December 2025 - 10:54 AM
Photo of 4 दिन फरार रहने के बाद गोवा अग्निकांड का आरोपी अजय गुप्ता दिल्ली से हिरासत में

4 दिन फरार रहने के बाद गोवा अग्निकांड का आरोपी अजय गुप्ता दिल्ली से हिरासत में

10 December 2025 - 10:10 AM
Photo of सभी 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, केंद्र ने किया स्पष्ट

सभी 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, केंद्र ने किया स्पष्ट

9 December 2025 - 9:13 PM
Photo of NIA कस्टडी में भेजा गया दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी नासिर बिलाल, पूछताछ में हो सकते हैं महत्वपूर्ण खुलासे

NIA कस्टडी में भेजा गया दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी नासिर बिलाल, पूछताछ में हो सकते हैं महत्वपूर्ण खुलासे

9 December 2025 - 8:45 PM
Photo of राहुल गांधी के वो तीन सवाल और चार मांगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी EC का दुरुपयोग कर रही है!

राहुल गांधी के वो तीन सवाल और चार मांगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी EC का दुरुपयोग कर रही है!

9 December 2025 - 7:32 PM
Photo of जय अनमोल अंबानी पर CBI की कार्रवाई, यूनियन बैंक को ₹228 करोड़ का नुकसान, फंड मिसयूज मामले की जांच शुरू

जय अनमोल अंबानी पर CBI की कार्रवाई, यूनियन बैंक को ₹228 करोड़ का नुकसान, फंड मिसयूज मामले की जांच शुरू

9 December 2025 - 2:57 PM
Back to top button