Uttar Pradesh

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

Karan Panchal11 December 2025 - 1:44 PM
1 minute read
Azam Khan
Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 8 साल पुराने केस में दोषमुक्त कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी वाले केस में राहत दी है। 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अंतिम फैसला दिया और आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

दो पैन कार्ड मामले में बंद आजम खान

आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं। साल 2017 के चुनावी अभियान के दौरान आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की। इस बयान के आधार पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था।

सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी

30 जून 2017 को बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि चुनावी अभियान के दौरान आजम खान ने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की। इस मामले में 8 सालों तक चली सुनवाई के बाद आज (11 दिसंबर, 2025) कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया।

