Chandigarh : पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि विभिन्न शाखाओं में आम जनता और अन्य हितधारकों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा लगाए गए कैंप के दूसरे और अंतिम दिन केसों का समाधान आवेदकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया।

1000 से अधिक केसों का समाधान

कैंप के दूसरे दिन की कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कैंप में एस्टेट ऑफिस, लेखा शाखा, प्लानिंग विंग आदि में लंबित पड़े आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 1000 से अधिक केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग आम जनता और अन्य साझेदारों को पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आवेदकों ने जाहिर की खुशी

कैंप में पहुंचे आवेदकों, जिनके केस मौके पर ही हल किए गए, उन लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि छुट्टी वाले दिनों (शनिवार और रविवार) को कैंप आयोजित करने का पंजाब सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि कार्य दिवसों में निजी व्यस्तताओं के कारण वे अक्सर अपने कार्यों के लिए गमाडा कार्यालय नहीं आ पाते।

कैंप का उद्देश्य

गमाडा की मुख्य प्रशासक श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग के निर्देशों अनुसार लंबित केसों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह दो दिवसीय कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसे और कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप को सफल बनाने के लिए गमाडा की पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि गमाडा लोगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने बताया कि आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देशों के अनुसार अब विभिन्न शाखाओं के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी ताकि सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

कैंप के दौरान मौजूद अधिकारी

कैंप के दौरान श्री अमरिंदर सिंह मल्ली, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, श्री हरदीप सिंह, एस्टेट अफसर (हाउसिंग)-कम-भूमि प्राप्ति कलेक्टर, श्री रविंदर सिंह, एस्टेट अफसर (प्लॉट) के अलावा प्लानिंग, मिल्ख कार्यालय, अकाउंट ऑफिस, लाइसेंसिंग शाखा और इंजीनियरिंग विंग के सभी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित केसों का मौके पर निपटारा किया।

