Punjabराज्य

गमाडा द्वारा लगाया गया दो दिवसीय कैंप, 1000 से अधिक लंबित मामलों का हुआ समाधान

Shanti Kumari3 November 2025 - 3:25 PM
2 minutes read
GMADA Punjab

Chandigarh : पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि विभिन्न शाखाओं में आम जनता और अन्य हितधारकों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा लगाए गए कैंप के दूसरे और अंतिम दिन केसों का समाधान आवेदकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया।

1000 से अधिक केसों का समाधान

कैंप के दूसरे दिन की कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कैंप में एस्टेट ऑफिस, लेखा शाखा, प्लानिंग विंग आदि में लंबित पड़े आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 1000 से अधिक केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग आम जनता और अन्य साझेदारों को पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आवेदकों ने जाहिर की खुशी

कैंप में पहुंचे आवेदकों, जिनके केस मौके पर ही हल किए गए, उन लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि छुट्टी वाले दिनों (शनिवार और रविवार) को कैंप आयोजित करने का पंजाब सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि कार्य दिवसों में निजी व्यस्तताओं के कारण वे अक्सर अपने कार्यों के लिए गमाडा कार्यालय नहीं आ पाते।

कैंप का उद्देश्य

गमाडा की मुख्य प्रशासक श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग के निर्देशों अनुसार लंबित केसों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह दो दिवसीय कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसे और कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप को सफल बनाने के लिए गमाडा की पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि गमाडा लोगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने बताया कि आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देशों के अनुसार अब विभिन्न शाखाओं के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी ताकि सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

कैंप के दौरान मौजूद अधिकारी

कैंप के दौरान श्री अमरिंदर सिंह मल्ली, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, श्री हरदीप सिंह, एस्टेट अफसर (हाउसिंग)-कम-भूमि प्राप्ति कलेक्टर, श्री रविंदर सिंह, एस्टेट अफसर (प्लॉट) के अलावा प्लानिंग, मिल्ख कार्यालय, अकाउंट ऑफिस, लाइसेंसिंग शाखा और इंजीनियरिंग विंग के सभी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित केसों का मौके पर निपटारा किया।

यह भी पढ़ें http://पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 November 2025 - 3:25 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

3 November 2025 - 6:05 PM
Photo of गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

3 November 2025 - 5:44 PM
Photo of गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

3 November 2025 - 5:10 PM
Photo of हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

3 November 2025 - 4:38 PM
Photo of बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

3 November 2025 - 3:56 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

3 November 2025 - 2:56 PM
Photo of पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

3 November 2025 - 1:53 PM
Photo of पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

3 November 2025 - 1:02 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

2 November 2025 - 7:37 PM
Photo of स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

2 November 2025 - 7:10 PM
Back to top button