Foreign Minister Wang Yi : भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले हफ्ते बातचीत होगी. दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी. चीन के विदेस मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात होगी. जून 2020 में गलवाल घाटी में संघर्ष हुआ था. इसके बाद यह पहली भारत यात्रा होगी.

इस मुलाकात की बात करें तो द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर बात होगी. बताते चलें कि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी. कई दौर की सैन्य कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है. इसके बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे हैं. सीमा पर पैंगोंग झील, गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स और डेपसांग जैसे इलाके हैं. वांग यी का दौरा ऐसे समय पर है, जब पीएम मोदी का चीन के तियानजिन शहर के दौरे पर जाना तय है.

अहम दौरा..

पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आपको बता दें कि 18 अगस्त को बैठक होगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच कोई रोडमैप तैयार हो सकता है, वहीं भू राजनीतिक देखते हुए यह मुश्किल लग रहा है. वांग यी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

