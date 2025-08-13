बड़ी ख़बर

चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे भारत का दौरा, सीमा मुद्दे पर होगी वार्ता

Avinay Mishra13 August 2025 - 9:48 PM
1 minute read

Foreign Minister Wang Yi : भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले हफ्ते बातचीत होगी. दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी. चीन के विदेस मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात होगी. जून 2020 में गलवाल घाटी में संघर्ष हुआ था. इसके बाद यह पहली भारत यात्रा होगी.

इस मुलाकात की बात करें तो द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर बात होगी. बताते चलें कि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी. कई दौर की सैन्य कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है. इसके बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे हैं. सीमा पर पैंगोंग झील, गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स और डेपसांग जैसे इलाके हैं. वांग यी का दौरा ऐसे समय पर है, जब पीएम मोदी का चीन के तियानजिन शहर के दौरे पर जाना तय है.

अहम दौरा..

पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आपको बता दें कि 18 अगस्त को बैठक होगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच कोई रोडमैप तैयार हो सकता है, वहीं भू राजनीतिक देखते हुए यह मुश्किल लग रहा है. वांग यी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra13 August 2025 - 9:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

‘संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता’, CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

13 August 2025 - 9:10 PM
Photo of ‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

‘मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला’, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

13 August 2025 - 8:05 PM
Photo of याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई बिहार SIR को रद्द करने की मांग, गुरुवार को EC देगा जवाब

याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई बिहार SIR को रद्द करने की मांग, गुरुवार को EC देगा जवाब

13 August 2025 - 7:39 PM
Photo of भारत – अमेरिका के बीच साझा सैन्य अभ्यास, अलास्का में उतरेंगी सेनाएं

भारत – अमेरिका के बीच साझा सैन्य अभ्यास, अलास्का में उतरेंगी सेनाएं

13 August 2025 - 7:00 PM
Photo of ‘अडानी को बचाने में क्यों लगी हुई है भाजपा सरकार?’, AAP नेता सौरभ भारद्वाज का हमला

‘अडानी को बचाने में क्यों लगी हुई है भाजपा सरकार?’, AAP नेता सौरभ भारद्वाज का हमला

13 August 2025 - 6:05 PM
Photo of ‘हमारे पास ब्रह्मोस है…’, शहबाज शरीफ के बयान पर ओवैसी की दो टूक

‘हमारे पास ब्रह्मोस है…’, शहबाज शरीफ के बयान पर ओवैसी की दो टूक

13 August 2025 - 5:10 PM
Photo of CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

13 August 2025 - 3:42 PM
Photo of आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले को लेकर एक वकील की दलील, ‘सभी जीवों के प्रति करुणा हो’, जानें CJI ने क्या कहा?

आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले को लेकर एक वकील की दलील, ‘सभी जीवों के प्रति करुणा हो’, जानें CJI ने क्या कहा?

13 August 2025 - 2:12 PM
Photo of भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

13 August 2025 - 10:58 AM
Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Back to top button