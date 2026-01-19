Uttar Pradeshक्राइम

एटा में एक परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या, घटना से दहला इलाका

Etah Murder

Etah Murder : उत्तर प्रदेश के एटा से 4 लोगों की नृशंस हत्या की दर्दनाक खबर सामने आई है। हमलावरों ने एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात की खबर लगते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया और मामले की तफ्तीश में लग गई।

दरअसल, यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला प्रेमी की है। जहां सोमवार यानी आज दोपहर अज्ञात हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमले में ईंटों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे सभी के चेहरे बुरी तरह कुचल दिए गए।

मृतकों की पहचान

इस हत्याकांड में मारे जाने वाले लोगों में बुजुर्ग दंपती, उनकी पुत्रवधू और नातिन शामिल हैं। जिनकी पहचान 70 वर्षीय गंगा सिंह, उनकी पत्नी 65 वर्षीय श्यामा देवी, पुत्रवधू 40 वर्षीय रत्ना पत्नी कमल सिंह और 19 वर्षीय बेटी ज्योति के रूप में हुई है। परिवार में कुल 7 सदस्य थे जिसमें घटना के दौरान चारों मृतक घर पर मौजूद थे।

दवा लेने दुकान पर गया था बेटा

मिली जानकारी के मुताबिक, गंगा सिंह का पुत्र कमल सिंह दवा लेने के लिए बाजार गए थे। उनकी बड़ी बेटी चश्मे की दुकान पर थी। जबकि कमल सिंह का बेटा स्कूल गया था जो कि पाचवीं कक्षा का छात्र है। वहीं जब चार लोग घर पर मौजूद थे तभी हमलावर घर में मौजूद हुए और सबसे पहले नीचे के कमरे में बेड पर सो रहे गंगा सिंह की हत्या कर दी।

ईंट से कुचलकर की हत्या

गंगा सिंह से कुछ मीटर दूर उनकी पत्नी श्यामा देवी थी। आरोपियों ने श्यामा देवी की ईंट और भारी वस्तु से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ऊपर पहुंचे और रत्ना व ज्योति पर भी जानलेवा हमला किया। दोनों के चेहरे भी बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

बता दें कि इस घटना की जानकारी तब लगी जब दोपहर करीब 2.15 बजे देवांश स्कूल से घर लौटा। घर में दाखिल होते ही जब वह अंदर का भयावह दृश्य देखा तो वह चीखता-चिल्लाता बाहर भागा, तब आसपास के लोगों को भी इस बात की भनक लगी कि उनके पड़ोस में ही चार लोगों की दिनदहाड़े हत्या हो चुकी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम और डाग स्क्वायड को भी बुलाया गया। मौके से खून से सनी ईंट भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने अब घटना की जांच शुरु कर दी है और पता लगा रही है कि यह हत्या क्यों और किसके द्वारा की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यह भी जांच की जा रही है कि घटना से पहले परिवार किन लोगों के संपर्क में था। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

