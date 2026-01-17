Chhattisgarhराज्य

सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर, DVCM दिलीप बेड़जा मारा गया

Shanti Kumari17 January 2026 - 2:21 PM
1 minute read
Bijapur Encounter

Bijapur Encounter : छत्तीसगढ के बीजापुर जिले के उत्तर-पश्चिमी जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षाबलों तथा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो माओवादी ढेर हो गए, जिनमें से एक की पहचान नेशनल पार्क एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेड़जा के रूप में हुई है. मुठभेड़ की जगह से सुरक्षाबलों ने AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं. माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया यह सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले के उत्तर-पश्चिमी जंगल और पहाड़ी इलाकों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेड़जा सहित अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

माओवादी कैडरों के शव बरामद

सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 जनवरी 2026 की सुबह से संयुक्त बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. अब तक की कार्रवाई में मुठभेड़ की जगह से दो पुरुष माओवादी कैडरों के शव बरामद किए गए हैं, जिनके पास से AK-47 सहित अन्य स्वचालित हथियार भी मिले हैं.

सुरक्षाबलों का अभियान जारी

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक हालात और अन्य कठिन चुनौतियों के बावजूद डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ के जवान साहस और पूरी प्रतिबद्धता के साथ सशस्त्र माओवादी कैडरों के खिलाफ लगातार निर्णायक अभियान चला रहे हैं.

मारे गए माओवादियों की पहचान जारी

शुरूवाती जांच में संकेत मिले हैं कि मारे गए माओवादी कैडरों में से एक नेशनल पार्क एरिया कमेटी का कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा हो सकता है, जबकि दूसरे माओवादी के शव की पहचान अभी की जा रही है. पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि अभियान के पूरी तरह समाप्त होने के बाद इसकी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी.

