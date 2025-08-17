Biharबड़ी ख़बर

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

Avinay Mishra17 August 2025 - 4:31 PM
2 minutes read

EC Response : विपक्ष बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के प्रोसेस पर सवाल उठा रहा है. इसके साथ ही वोट चोरी के आरोप भी लगा रहा है. इसी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है, न ही विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं.

उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलओ के ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसापत्र या तो उनके अपने राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से हमेशा खुले हैं. जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं.

EC ने बताया कि तस्वीरें क्यों नहीं की पब्लिक

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी इजाजत के मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं.

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सच्चाई यह है कि कदम दर कदम सभी हितधारक बिहार के SIR को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रयासरत और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. जब बिहार के सात करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में भाजपा सरकार जनता के वोट से नहीं, बल्कि वोट चोरी से बनी है : AAP नेता संजीव झा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra17 August 2025 - 4:31 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

‘हलफनामा देना होगा या देश से मांफी मांगनी होगी…’, राहुल गांधी के आरोपों पर बोला EC

17 August 2025 - 5:48 PM
Photo of सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

17 August 2025 - 3:01 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

17 August 2025 - 2:09 PM
Photo of ‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

17 August 2025 - 1:52 PM
Photo of राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

17 August 2025 - 12:59 PM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

17 August 2025 - 9:06 AM
Photo of बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

16 August 2025 - 4:50 PM
Photo of बिहार में जमीन से जुड़े हर झंझट का होगा तुरंत हल, गांव-गांव लगेगा राजस्व महाअभियान शिविर, जानें पूरी जानकारी

बिहार में जमीन से जुड़े हर झंझट का होगा तुरंत हल, गांव-गांव लगेगा राजस्व महाअभियान शिविर, जानें पूरी जानकारी

16 August 2025 - 4:29 PM
Photo of बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: युवाओं को रोजगार और उद्योगों को मिलेगा विशेष पैकेज

बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: युवाओं को रोजगार और उद्योगों को मिलेगा विशेष पैकेज

16 August 2025 - 1:41 PM
Back to top button