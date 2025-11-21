Other States

कोलकाता में भूकंप, झटके ढाका तक महसूस, रिक्टर स्केल पर 5.6 तीव्रता

Ajay Yadav21 November 2025 - 11:46 AM
Kolkata Earthquake:

Kolkata Earthquake : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है, और इसका केंद्र पड़ोसी देश बांग्लादेश के टुंगी इलाके में था. झटकों के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. झटके सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर महसूस किए गए.

यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी से 27 किलोमीटर पूर्व में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है. ये झटके कोलकाता के साथ-साथ आसपास के जिलों और उत्तर बंगाल में भी महसूस किए गए. कूचबिहार और दिनाजपर में भी भकंप के तेज झटके महसस किए गए.

पूरे राज्य में नुकसान नहीं

हालांकि, पूरे राज्य में इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. इससे पहले, सुबह तड़के पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. यह भूंकप सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई. इसका केंद्र पाकिस्तान में लगभग 135 किलोमीटर गहराई में था.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, गुरुवार-शुक्रवार की रात हिंद महासागर में भी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई. वहीं, अफगानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए, जहां भूकंप का केंद्र धरती से 190 किलोमीटर गहराई में था और इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई.

