दीवाली का दिन पोस्टपोन कर 26 जनवरी पर धमाके का था प्लान, मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने उगले कई राज

Shanti Kumari12 November 2025 - 6:41 PM
Delhi Car Blast

New Delhi : दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद देश अभी भी सदमे में है। इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं लगभग 20 घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच जांच में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में कई जानकारी सामने आई है। इस दौरान ये भी खुलासा हुआ कि हमलावरों ने हमले का प्लान कब बनाया था।

26 जनवरी पर धमाके का था प्लान

दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों को बताया कि उसने और फिदायीन उमर ने मिलकर लाल किले के सामने धमाके की साजिश रची थी। मुजम्मिल ने बताया कि वैसे तो उसका प्लान अपने साथियों के साथ मिलकर दिवाली पर धमाके का था, लेकिन बाद में उसे स्थगित कर दीवाली की बजाए 26 जनवरी को दिल्ली समेत कई जगहों पर ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था।

घटना के पीछे जैश के होने की आशंका

सूत्रों की मानें तो इन सब में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि आतंकी उमर मोहम्मद इसी आतंकी संगठन से जुड़ा था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था। अब इस जांच में विदेशी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि विदेश में बैठे हैंडलर के इशारे पर ही आतंकी उमर मोहम्मद ने लाल किले पर ब्लास्ट किया।

उमर की सक्रियता

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उसी दिन से सुसाइड बॉम्बर उमर की गतिविधियों पर टिकी हुई है। जगह-जगह के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं जिसमें फिदायीन उमर दिल्ली के कई जगहों पर सक्रिय दिख रहा है।

सीसीटीवी में देखा गया कि वह अपनी आई-20 कार लेकर उस दिन चांदनी चौक से पहले दिल्ली के क्नॉट प्लेस इलाके में 2:30 बजे के आस पास गया था। कार को मयूर विहार इलाके में भी CCTV में देखा गया है। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था, जो अलग-अलग सोशल मीडिया एप के जरिए इस जैश के मॉड्यूल को निर्देश दे रहा था। बहरहाल, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी सफलता यह है कि विदेश में बैठे इस हेंडलर की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने कर ली है।

