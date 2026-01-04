Delhi NCRबड़ी ख़बरराज्य

दिल्ली के इन इलाकों में 5-6 जनवरी को नहीं आएगा पानी, आपातकाल के लिए जल टैंकर व हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध

Shanti Kumari4 January 2026 - 6:29 PM
Delhi Water Supply Disruption

Delhi Water Supply Disruption : दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र पर किए जा रहे बड़े रखरखाव कार्यों के कारण दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति में 5 जनवरी 2026 को बाधा आने की सूचना दी है। यह बाधा सुबह 9 बजे से शुरू होकर 16 घंटे तक रहेगी, जिसके कारण 5 जनवरी की शाम से लेकर 6 जनवरी की सुबह तक जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी।

प्रभावित क्षेत्र और जल आपूर्ति में रुकावट

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक, इस पानी की आपूर्ति में रुकावट से दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, गांधी नगर, भर्ती नगर, रबिंद्र नगर, देवली, अम्बेडकर नगर, बादरपुर, जैतपुर, नेहरू जगह के पास ढलाईन पार्क, अशोका पार्क, लायंस हॉस्पिटल, मीराबाई पॉलिटेक्निक और एसपीए हॉस्टल्स शामिल हैं। इसके अलावा, सीडब्ल्यूजी गांव, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बतला हाउस, डीईएसयू कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोर बाग, लोधी कॉलोनी, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, शाहपुर जाट, साउथ एक्सटेंशन, कोटला मुबारकपुर, मुबारकपुर, सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल, सराय काले खां, अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, ग्रेटर कैलाश साउथ, छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर आदि इलाके भी प्रभावित होंगे।

जल बोर्ड ने दी तैयारी की सलाह

दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे 5 जनवरी से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी का संग्रहण करें ताकि इस अवधि में उन्हें कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा, आपात स्थिति में पानी की जरूरत पड़ने पर जल टैंकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक संबंधित जल नियंत्रण कक्षों से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

आपात स्थिति में संपर्क जानकारी

अगर किसी भी क्षेत्र में पानी की आवश्यकता होती है तो दिल्ली जल बोर्ड ने आपातकालीन जल टैंकर की सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न संपर्क नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर नागरिक किसी भी समय कॉल करके जल टैंकर की सुविधा ले सकते हैं।

  • मंडावली: 22727812
  • ग्रेटर कैलाश: 29234746
  • गिरी नगर: 26473720
  • छतरपुर (कुतुब): 65437020
  • आई.पी./स्टेशन: 23370911, 23378761
  • आर.के. पुरम: 26193218
  • जल सदन: 29819035, 29814106
  • वसंत कुंज: 26137216
  • सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916, 23538495

आपातकालीन जल टैंकर की आवश्यकता होने पर 1916 पर कॉल करें।

