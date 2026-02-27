बड़ी ख़बरराजनीति

दिल्ली HC में CBI ने दायर की अपील, केजरीवाल मामले में निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

Shanti Kumari27 February 2026 - 6:42 PM
1 minute read
Delhi Liquor Case

Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को बरी कर दिया है। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने इस मामले में निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।  

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जंग जारी

दरअसल, यह मामला बहुचर्चित आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का था। जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया सहित अन्य को बरी करते हुए निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। हालांकि, केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है, जिसकी जंग जारी है।

क्या है शराब नीति मामला

बता दें कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22’ लागू की थी। जिसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं। शिकायत मिलने के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।

ये भी पढ़ें – शादी के बाद दिखी रश्मिका और विजय देवरकोंडा की पहली झलक, बेहद खुश और खूबसूरत दिखी जोड़ी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 February 2026 - 6:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

27 February 2026 - 6:19 PM
Photo of केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

27 February 2026 - 4:36 PM
Photo of पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

27 February 2026 - 3:05 PM
Photo of सचिन तेंदुलकर के बेटे की प्री-वेडिंग फंक्शन शुरु, मुकेश अंबानी के घर कार्यक्रम आयोजित

सचिन तेंदुलकर के बेटे की प्री-वेडिंग फंक्शन शुरु, मुकेश अंबानी के घर कार्यक्रम आयोजित

27 February 2026 - 1:34 PM
Photo of शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

27 February 2026 - 11:51 AM
Photo of विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

26 February 2026 - 2:43 PM
Photo of AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

26 February 2026 - 11:55 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों को दिया बड़ा तोहफ़ा, मालवा क्षेत्र के चार जिलों तक पहुंचा नहर का पानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों को दिया बड़ा तोहफ़ा, मालवा क्षेत्र के चार जिलों तक पहुंचा नहर का पानी

26 February 2026 - 11:03 AM
Photo of सीएम नायब सैनी ने दी विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर दी प्रतिक्रिया, विपक्ष के आरोपों को नकारा

सीएम नायब सैनी ने दी विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर दी प्रतिक्रिया, विपक्ष के आरोपों को नकारा

25 February 2026 - 8:20 PM
Photo of कर्मचारियों की उम्मीदें होंगी पूरी? आठवें वेतन आयोग की कार्यवाही तेज

कर्मचारियों की उम्मीदें होंगी पूरी? आठवें वेतन आयोग की कार्यवाही तेज

25 February 2026 - 4:28 PM
Back to top button