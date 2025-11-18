Delhi Bomb Threat: दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धामके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। ‘व्हाइट कॉलर’ टेरर मॉड्यूल केस में हर दिन नई-नई गिरफ्तारियां हो रहीं है। इसी बीच दिल्ली की 3 अदालतों समेत 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अदालतों व 2 CRPF स्कूलों की बम स्कवॉड टीम जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर स्कूल खाली करा लिया गया है।

बम स्कवॉड टीम जांच में जुटी

जानकारी के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट, और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने का मेल मिला। दिल्ली पुलिस ने सभी अदालतों को खाली करवा लिया गया और जांच जारी है। इसके साथ दिल्ली के प्रशांत विहार और द्वारका स्थित दो सीआरपीएफ स्कूलों को भी करीब सुबह करीब 9 बजे ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी भरा मेल जैश-ए-मोहम्मद नाम की मेल आईडी से भेजा गया। जिसके बाद तीनों कोर्ट कैंपस में बम स्कवॉड जांच कर रहा है।

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की होनी है पेशी

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में आज NIA दिल्ली कार ब्लास्ट के आरोपी जसीर बिलाल वानी को पेश करने वाली है, वहीं इससे पहले सुबह 11 बजे यह मेल भेजा गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके दावा किया कि कैंपस में विस्फोटक रखे गए हैं।

कामकाज स्थगित करने का आदेश

साकेत जिला न्यायालय के मानद सचिव (Honorary Secretary), अधिवक्ता अनिल बसोया ने सभी सदस्यों को एक नोटिस जारी कर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अगले दो घंटे के लिए कामकाज स्थगित करने का आदेश दिया। बसोया ने कहा कि मंजूरी मिलने का आदेश व लंच के बाद अदालती कार्यवाही फिर से आरंभ होगी।

