कोर्ट आने का बजाय वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें वकील – सुप्रीम कोर्ट

Delhi Pollution

New Delhi : वैसे तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) हमेशा ही खराब रहती है, लेकिन दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के वातावरण पर सख्त टिप्पणी की है और स्थिति को गंभीर को बताया है।

एससी ने वकीलों को कोर्ट आने से किया मना

आज यानी गुरुवार को गंभीर स्थिति को देखते जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान वकीलों को कहा कि कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हुए बेंच ने वकीलों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करने को भी कहा। इस दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, “हम मास्क पहनकर आए हैं.” इस पर जस्टिस नरसिम्हा बोले, “सिर्फ मास्क काफी नहीं…।

दिल्ली AQI पर SC ने की सुनवाई

दरअसल, आज सर्वोच्च न्यायलय की बेंच जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंद्रचूड़  दिल्ली की एयर क्वालिटी की गंभीर स्थिति पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण का स्तर अब इतना बढ़ गया है कि यह इंसानों के स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है।

दिल्ली में हवा बेहद खराबश्रेणी में पहुंची

गौरतलब है कि इन दिनों दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में आ चुका है जिसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के मुताबिक मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 तक पहुंच गया था। इसके बाद NCR में तुरंत GRAP (Graded Response Action Plan) के स्टेज-III के तहत 9-बिंदु ऐक्शन प्लान लागू किया गया जो कि इस प्रकार है :-

  1. निर्माण गतिविधियों पर सख्त रोक
  2. ट्रकों की एंट्री पर रोक
  3. डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक
  4. पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निगरानी
  5. औद्योगिक इकाइयों की जांच में तेजी
  6. पानी का छिड़काव और सड़क धुलाई बढ़ाना
  7. स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां बंद
  8. सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सलाह
  9. सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं में वृद्धि

Shanti Kumari13 November 2025 - 6:08 PM
2 minutes read

