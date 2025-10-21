Delhi News : दिवाली के दिन सोमवार को दिल्ली की हवा और ज्यादा प्रदूषित हो गई. राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 34 पर वायु गुणवत्ता ‘रेड जोन’ में दर्ज की गई, जो ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी को दर्शाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 345 था जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि रविवार को यह 326 दर्ज किया गया था.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, चार के चार निगरानी स्टेशन ने पहले से ही वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया, जिसमें एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर था. इसमें द्वारका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया.

दिल्ली की हवा हुई जहरीली

दिल्ली के लगभग 30 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर रहा. आंकड़ों के अनुसार, दोपहर में 38 निगरानी स्टेशन में से 31 पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि तीन स्टेशन में यह ‘गंभीर’ श्रेणी में थी.

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई गई है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार, 0 से 50 तक का स्तर ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच का स्तर ‘गंभीर’ माना जाता है.

दिल्ली-एनसीआर में दूसरे चरण के प्रतिबंध

निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में कुल वायू प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान 15.6 प्रतिशत रहा, जबकि उद्योगों अन्य कारकों का योगदान 23.3 प्रतिशत था. इससे पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए.

वही उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी. इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी.

