'गैंगस्टरां ते वार' का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

Ajay Yadav23 February 2026 - 10:32 AM
1 minute read
Punjab News :
‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चल रही निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 33वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मेप किए गए 647 टिकानों पर छापेमारी की.

जिक्रयोग्य है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक युद्ध है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने की थी. इस मुहिम के अंतर्गत एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के पूरे तालमेल के साथ सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्यवाहियां कर रही हैं.

‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 33वें दिन 245 गिरफ्तार

मुहिम के 33वें दिन पुलिस टीमों ने 245 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4 हथियार बरामद किए, जिससे मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तारी की कुल संख्या 10,874 हो गई है. इसके अलावा 100 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 142 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. पुलिस टीमों ने कार्यवाही के दौरान 9 भगौड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया.

उन्होंने कहा कि लोग आवश्यक अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त तौर पर जानकारी दे सकते हैं और इस पर अपराध और अपराधिक गतिविधियों की सूचना भी साझा की जा सकती है.

39 लोग नशा छोड़ने को तैयार

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ को 358वें दिन भी जारी रखते हुए आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.9 किलो हेरोइन, 200 ग्राम अफीम, 1012 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5870 रुपए की ड्रग मनी बरामद की. इसके साथ ही सिर्फ 358 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 50,811 हो गई है. नशा छुड़ाओ मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 39 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया.

