Haryana Dalit IPS Death Case : हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और सोचने वाली है. इतने वरिष्ठ अधिकारी को भी प्रताड़ना और दबाव का सामना करना पड़ा. यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी को यह बात हजम नहीं होती कि दलित समाज का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हुए हमले में भी बीजेपी का पूरा सिस्टम हमलावरों के साथ खड़ा नजर आया.

“दलित अधिकारी को किया गया अपमानित”

उन्होंने कहा, “जब किसी आम आदमी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, तो बीजेपी नेता उसे छुड़ाने पहुंच जाते हैं. लेकिन जब कोई दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति बड़ा पद हासिल करता है, तो उस पर गंदे वीडियो बनाए जाते हैं, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है.”

ढांडा ने कहा कि यह मामला भी वैसा ही प्रतीत होता है. एक सीनियर अधिकारी को लगातार प्रताड़ित किया गया और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद लीं.

“बीजेपी के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े”

अनुराग ढांडा ने कहा, “बीजेपी को सत्ता में आए 10 साल से अधिक हो चुके हैं और इन वर्षों में दलितों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़े हैं. बीजेपी का इकोसिस्टम नहीं चाहता कि दलित समाज के लोग ऊंचे पदों पर पहुंचें.”

“बाबा साहब के संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया”

ढांडा ने कहा, “बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है. सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई दलित अधिकारी इतना दबाव झेलने पर मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो यह बहुत बड़ा सवाल है.” उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विदेश में हैं, लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं.

निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

आम आदमी पार्टी ने इस घटना की निष्पक्ष और गहरी जांच की मांग की है. पार्टी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ढांडा ने कहा, “दलितों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जैसे पंजाब में ऐसी मानसिकता के खिलाफ एक्शन हुआ, वैसे ही हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.”

यह भी पढ़ें : एक साल इंतजार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने अरविंद केजरीवाल को आवंटित किया घर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप