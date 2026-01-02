Uttar Pradesh

शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

Ajay Yadav2 January 2026 - 1:52 PM
Shah Rukh Khan Controversy :
शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

Shah Rukh Khan Controversy : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ी के शामिल होने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है. अब इसे लेकर कई हिन्दू संगठनों ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में आज अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि जो शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे 1 लाख रुपये इनाम देंगे.

मीरा राठौर आज मथुरा कोर्ट में चल रहे अनिरुद्ध आचार्य महाराज के मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थीं. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शाहरूख खान को लेकर विवादित बयान दिया. इसके अलावा, उन्होंने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिख पोती और चप्पल मारकर अपना विरोध जताया.

शाहरुख खान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी

मीरा राठौर का कहना था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जला कर मार दिए गए और यह वहीं के लोगों को खरीद कर खिला रहा है. आज मैंने उसके मुंह पर कालिख पोती और उसको जूते से मारा है. अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे. बांग्लादेश हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है, वह गलत हो रहा है. जो भी उसकी जीभ काट कर लेकर आएगा हम उसके एक लाख नगद इनाम देंगे.

शाहरुख को लेकर पहले भी उठ चुका है विवाद

वहीं, मीरा राठौर से पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम भी शाहरुख खान को लेकर बयान दे चुके हैं और उन्हें गद्दार तक कहा. लेकिन अभी तक बीजेपी या किसी बड़े नेता ने इन बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

आपको बता दें कि बांग्लादेश में जारी हिंसा में कई हिन्दुओं की हत्या के बाद देश में हिन्दू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है. इससे पहले शाहरुख निशाने पर नहीं थे, लेकिन अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में बांगादेशी खिलाड़ियों को लेकर हिन्दू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं.

