गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद की वजह

Navratri Festival Clash :
गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद की वजह

  • गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान हिंसा हुई
  • सोशल मीडिया पोस्ट से दो समुदायों में तनाव बढ़ा
  • दुकान में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया
  • भीड़ ने पुलिस पर हमला कर वाहन भी तोड़े
  • गांव में पुलिस तैनात, जांच और गिरफ्तारियां जारी

Navratri Festival Clash : गुजरात के गांधीनगर में बुधवार देर रात एक गरबा कार्यक्रम के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई. यह विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. झड़प के दौरान पथराव, आगजनी, अफरा-तफरी और पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आईं.

यह घटना गांधीनगर जिले के दहेगाम तालुका के बहियाल गांव में हुई. हिंसा की शुरुआत एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें गांव के एक हिंदू युवक ने ‘आई लव मोहम्मद’ ट्रेंड के जवाब में ‘आई लव महादेव’ ट्रेंड शुरू करने की बात कही थी. इस पोस्ट को लेकर दूसरे समुदाय में नाराजगी फैल गई. इसके बाद कुछ लोग युवक की दुकान पर पहुंचे, लेकिन वह पहले ही वहां से निकल गया था. नाराज लोगों ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाल कर दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग दुकान में घुसकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की हिंसा

बता दें कि हिंसा के दौरान आठ से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचा, एक दुकान को जला दिया गया और पुलिस के दो वाहन भी भीड़ की हिंसा का शिकार हुए. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी भीड़ ने हमला किया. इस घटना के वायरल वीडियो में कुछ लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते और लोहे की रॉड लेकर भागते नजर आ रहे हैं.

स्थानीय लोगों से जांच में सहयोग की अपील

हिंसा की घटना के बाद बहियाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे और आगे कोई अप्रिय घटना न हो. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है और गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट न करें और जांच में सहयोग करें.

