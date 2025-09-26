CM Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पुलिस कमिश्नरों (सी.पीज.) और सीनियर पुलिस कप्तानों (एस.एस.पीज.) को राज्य भर में कानून-व्यवस्था के हालात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी. सी.पीज. और एस.एस.पीज. के साथ वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि बाढ़ पीड़ितों का समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों का सिविल प्रशासन में अपने हमरुतबा अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना ज़रूरी है.

उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान असली नुकसान झेलने वाले पीड़ितों को मुआवज़ा ज़रूर मिले और इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों को उत्साह से काम करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के बीच सुचारू तालमेल आवश्यक है.

भरोसा बहाली और राहत कार्यों पर फोकस

मुख्यमंत्री मान ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों तक ज़रूरी सहायता समय पर पहुँचे और राहत कार्य सुचारू रूप से जारी रहें. उन्होंने अधिकारियों को लोगों का भरोसा बहाल करने के क़दम उठाने की भी वकालत की ताकि हर पीड़ित तक मदद निर्विघ्न पहुँचे.

अपराध और नशे के खिलाफ सख़्त रुख

अपराध और आपराधिक तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न बरतने की नीति दोहराते हुए मुख्यमंत्री मान ने सी.पीज. और एस.एस.पीज. को पूरे पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास और तेज़ करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का बाढ़ के दौरान निभाया गया योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों से याद किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के अंतर्गत नशों के ख़िलाफ़ और गैंगस्टरों पर की गई कार्रवाई की सराहना की.

साथ ही पंजाब पुलिस की समृद्ध विरासत को भी सलाम किया और भरोसा जताया कि पुलिस हर हाल में पंजाब की अमन, तरक़्क़ी और खुशहाली की रक्षा करती रहेगी. इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप