पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

Punjab News :
पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार किसानों को मुफ्त गेहूँ बीज देगी
  • इस योजना पर कुल 74 करोड़ रुपये खर्च होंगे
  • आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी
  • 50% सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे
  • यूपी ने 1,000 क्विंटल बीज भेजने का प्रस्ताव दिया

Punjab News : हाल ही में आए भीषण बाढ़ों से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए पंजाब सरकार आगामी रबी सीजन के लिए दो लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले गेहूँ के बीज मुफ्त में वितरित करेगी.

यह घोषणा पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने आज पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग भी मौजूद थे.

बाढ़ प्रभावित किसानों को 74 करोड़ मदद

गुरमीत सिंह खुड़ियां ने कहा कि यह सहायता, जिस पर लगभग 74 करोड़ रुपये खर्च होंगे, का उद्देश्य खरीफ सीजन-2025 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान हुए 5 लाख एकड़ कृषि भूमि की बुवाई संबंधी जरूरतों को पूरा करना है, उन्होंने कहा कि बाढ़ ने पंजाब के कई जिलों में भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे धान, नरमा और मक्की की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू

गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूँ के बीज मुफ्त में वितरित करने के लिए पनसीड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है. मुफ्त बीजों के लिए आवेदन प्रक्रिया और विवरण जल्द ही प्रमुख मीडिया में प्रकाशित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पी ए यू) द्वारा सुझाए गए गेहूँ के बीज, जिनमें पी बी डब्ल्यू 826, पी बी डब्ल्यू869, पी बी डब्ल्यू 824, पी बी डब्ल्यू 803, पी बी डब्ल्यू 766, पी बी डब्ल्यू 725, पी बी डब्ल्यू 677, पी बी डब्ल्यू 771, पी बी डब्ल्यू 757, पी बी डब्ल्यू 752, पी बी डब्ल्यू जिंक 2, पी बी डब्ल्यू 1 चपाती, पी बी डब्ल्यू 1 जेड एन, डीबी डब्ल्यू 222, डी बी डब्ल्यू187, एच डी 3226, एच डी 3086, उन्नत पी बी डब्ल्यू 343, उन्नत पी बी डब्ल्यू 550 शामिल हैं, किसानों को वितरित किए जाएंगे.

50% सब्सिडी पर गेहूँ के बीज उपलब्ध

बाढ़ प्रभावित किसानों को मुफ्त बीज वितरण के अलावा, मुख्यमंत्री मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पूरे राज्य के किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर 60,871 क्विंटल गेहूँ के बीज भी उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत प्रति क्विंटल 2,000 रुपये तय की गई है. इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता वाले बीज सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना और अधिकतम सहायता प्रदान करना है.

किसानों के लिए मुख्यमंत्री मान की प्रतिबद्धता

गुरमीत सिंह खुड़ियां ने मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा और इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा होना हमारा नैतिक कर्तव्य है, उन्होंने कहा कि खरीफ की फसलों के नुकसान से किसान अगले सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संकट में महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा, गेहूँ के मुफ्त बीज प्रदान करके हम किसानों को केवल एक स्रोत ही नहीं दे रहे बल्कि उन्हें नई शुरुआत के लिए आशा और समर्थन दे रहे हैं. यह सहायता राज्य सरकार की यह प्रतिबद्धता उजागर करती है कि कोई भी किसान बाढ़ के कारण वित्तीय तंगी के कारण अगली फसल की बुवाई से वंचित न रहे.

पंजाब सरकार की मदद से किसानों को मुफ्त बीज

कृषि मंत्री ने कहा कि भीषण बाढ़ ने कृषि अर्थव्यवस्था को भारी झटका दिया है और कई किसानों के पास खरीफ सीजन के लिए बीज खरीदने के संसाधन नहीं हैं. पंजाब सरकार की यह पहल इस चुनौतीपूर्ण समय में किसानों का साथ देने और अतिरिक्त खर्च के बोझ से मुक्त होकर बीज बोने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है. गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री एस.पी शाही ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 1,000 क्विंटल गेहूँ के बीज (किस्म 327) भेजने का प्रस्ताव रखा है.

