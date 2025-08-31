Uttarakhand

CM बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

Ajay Yadav31 August 2025 - 9:36 AM
1 minute read
Dehradun News :
सीएम बदले जाने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज

फटाफट पढ़ें

  • उत्तराखंड में अफवाह फैलाने पर कार्रवाई
  • देहरादून में तीन फेसबुक पेज पर मुकदमा
  • झूठी खबरों से राहत कार्य प्रभावित
  • पुलिस ने सोशल मीडिया पर सावधानी दी
  • अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कदम

Dehradun News : प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उत्तराखण्ड पुलिस ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने वाले लोगों पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. शनिवार को देहरादून पुलिस ने तीन फेसबुक पेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. यह कार्रवाई भाजपा देहरादून जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की शिकायत पर की गई है.

प्रदेश के बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले इन दिनों आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हैं. ऐसे संवेदनशील समय में मुख्यमंत्री बदलने जैसी झूठी खबरें फैलाना न सिर्फ राहत और बचाव कार्यों में बाधा डालता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है.

पेज के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जांच में पता चला है कि फेसबुक पेज “आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति”, “उत्तराखण्ड वाले” और “जनता जन आंदोलन इरिटेड” से मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर झूठी और भ्रामक पोस्ट साझा की गई. इस आधार पर तीनों पेज के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

पुलिस की अपील

उत्तराखण्ड पुलिस आम जनता से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से परहेज करें. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भ्रामक पोस्ट करने पर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी कर रही है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 August 2025 - 9:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों की CM धामी ने की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश

30 August 2025 - 4:11 PM
Photo of उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत, चिन्यालीसौड़-गौचर एयर स्ट्रिप का संचालन वायु सेना संभालेगी, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विकास जल्द

25 August 2025 - 11:15 PM
Photo of उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, राहत कार्य जारी

23 August 2025 - 9:53 AM
Photo of Uttarakhand : संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार पहुंचे पिथौरागढ़, आदर्श संस्कृत ग्राम उर्ग का किया निरीक्षण

Uttarakhand : संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार पहुंचे पिथौरागढ़, आदर्श संस्कृत ग्राम उर्ग का किया निरीक्षण

22 August 2025 - 7:06 PM
Photo of Uttarakhand : संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार ने की अल्मोड़ा में विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा – निर्देश

Uttarakhand : संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार ने की अल्मोड़ा में विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा – निर्देश

21 August 2025 - 6:58 PM
Photo of Uttarakhand : स्कूल में छात्र टिफिन में छिपाकर लाया था पिस्टल, शिक्षक पर की फायरिंग

Uttarakhand : स्कूल में छात्र टिफिन में छिपाकर लाया था पिस्टल, शिक्षक पर की फायरिंग

21 August 2025 - 4:45 PM
Photo of उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

20 August 2025 - 6:18 PM
Photo of डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला, संस्कृत के प्रसार के प्रयासों की सराहना

डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला, संस्कृत के प्रसार के प्रयासों की सराहना

18 August 2025 - 10:33 PM
Photo of आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

आपदा के बीच भाईचारे की मिसाल: जब एक बहन ने मुख्यमंत्री धामी को बांधी राखी

8 August 2025 - 3:07 PM
Photo of धराली में बादल फटने से तबाही! PM मोदी ने खुद संभाली कमान, CM धामी को दिए तुरंत एक्शन के निर्देश

धराली में बादल फटने से तबाही! PM मोदी ने खुद संभाली कमान, CM धामी को दिए तुरंत एक्शन के निर्देश

6 August 2025 - 12:34 PM
Back to top button