Dehradun News : प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उत्तराखण्ड पुलिस ने कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने वाले लोगों पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. शनिवार को देहरादून पुलिस ने तीन फेसबुक पेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. यह कार्रवाई भाजपा देहरादून जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की शिकायत पर की गई है.

प्रदेश के बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले इन दिनों आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हैं. ऐसे संवेदनशील समय में मुख्यमंत्री बदलने जैसी झूठी खबरें फैलाना न सिर्फ राहत और बचाव कार्यों में बाधा डालता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है.

पेज के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जांच में पता चला है कि फेसबुक पेज “आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति”, “उत्तराखण्ड वाले” और “जनता जन आंदोलन इरिटेड” से मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर झूठी और भ्रामक पोस्ट साझा की गई. इस आधार पर तीनों पेज के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

पुलिस की अपील

उत्तराखण्ड पुलिस आम जनता से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से परहेज करें. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भ्रामक पोस्ट करने पर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी कर रही है.

