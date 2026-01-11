Punjab

9.12 करोड़ की लागत से तैयार “सत्कार घर” कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा बुजुर्गों को समर्पित

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. बुजुर्ग हमारा अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सेवा-संभाल के लिए पंजाब सरकार ने 9.12 करोड़ रुपये की लागत से “सत्कार घर” का निर्माण किया है.

यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री पंजाब डॉ. बलजीत कौर ने यहां सरकारी वृद्ध आश्रम “सत्कार घर” के उद्घाटन अवसर पर कही.

उन्होंने बताया कि 72 बेड वाले इस “सत्कार घर” में बुजुर्गों के लिए डे-केयर, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, पुस्तकालय, योग कक्ष और गेम रूम जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं तथा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे.

बुजुर्गों व 21 नवजात बेटियों का सम्मान

इस अवसर पर उन्होंने “सत्कार घर” में रह रहे वृद्धजनों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया. साथ ही राज्य स्तरीय ‘धियों की लोहड़ी’ कार्यक्रम के तहत 21 नवजन्मी बेटियों का भी सम्मान किया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बुढलाडा से विधायक प्रिंसिपल बुद्ध राम ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए ठोस प्रयास कर रही है. एक ओर जहां नशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, वहीं करोड़ों रुपये के विकास कार्य भी जारी हैं.

मानसा में 40 करोड़ की सीवरेज परियोजना

इस अवसर पर मानसा से विधायक डॉ. विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब सरकार ने जरूरतमंद बुजुर्गों की बुढ़ापे में सेवा-संभाल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने बताया कि मानसा में 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सीवरेज परियोजना चल रही है, साथ ही सड़कों के निर्माण कार्य भी जारी हैं, जो अगले 3-4 महीनों में पूरे हो जाएंगे.

इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक विम्मी भुल्लर ने कहा कि विभाग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है.

बुजुर्गों को मिलेगा घर जैसा माहौल

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर मैडम नवजोत कौर आईएएस ने कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर और सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुजुर्गों की सेवा-संभाल सर्वोत्तम तरीके से की जाएगी और उन्हें घर जैसा वातावरण दिया जाएगा.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. बलजीत कौर द्वारा एलीम्को और नेकी फाउंडेशन के सहयोग से दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और चश्मों का वितरण किया गया. इसके अतिरिक्त शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों का सम्मान किया गया तथा बुजुर्गों को पेंशन पत्र वितरित किए गए. इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और मेडिकल कैंप का निरीक्षण भी किया. कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं. मंच संचालन की भूमिका डॉ. सुमन बत्तरा ने निभाई.

जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड मानसा के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह भुच्चर, मार्केट कमेटी बुढलाडा के चेयरमैन सतीश सिंगला, मार्केट कमेटी भीखी के चेयरमैन वरिंदर सोनी, नगर परिषद मानसा के प्रधान सुनील कुमार नीनू, महिला विंग की प्रधान शरणजीत कौर, ज़ोन इंचार्ज जसविंदर कौर, संयुक्त सचिव सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आनंद सागर शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री चरणजीत सिंह मान, एसएसपी श्री भागीरथ सिंह मीना, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अनुप्रिता जौहल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) आकाश बांसल, अंडर-ट्रेनिंग आईएएस गुरलीन कौर, एसडीएम मानसा काला राम कांसल, एसडीएम सरदूलगढ़ हरजिंदर सिंह जस्सल, एसडीएम बुढलाडा गगनदीप सिंह, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नवीन गढ़वाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी खुशवीर कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित थे.

